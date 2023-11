EMRAT: Çifti shqiptar arratiset nga burgu në Itali, gruaja e kapi nga…

Një çift shqiptar është kthyer në kryefjalë të mediave në Itali, për shkak se ëhstë arratisur nga burgu.

Emilian Bici, 43 vjeç dhe Ermelinda Saphiu, 38 vjeç janë arratisur nga burgu “Villa Fastiggi”, pasi kishin dalë që aty për të kryer punë vullnetare, e parashikuar në planin për riintegrimin e të burgosurve.

Ata punonin në fermën “De Leyva në Pesaro” dhe kishin dalë nga burgu në orën 7:00 për t’u rikthyer në orën 8 të mbrëmjes, por kur policia ka shkuar për t’i rikthyer në qeli, nuk i kanë gjetur aty. Nuk përjashtohet mundësia që ata të kenë pasur bashkëpunëtorë me të cilët janë larguar, duke pasur tashmë një destinacion të sigurt, ndoshta jashtë Italisë, ku mund të shkonin për të mos u rikthyer dhe rimarrë në burg.

Sipas mediave italiane, mendohet që çifti prej disa kohësh kishte organizuar planin e arratisjes, teksa punonin në fermë.

Madje, ata kanë punuar me përkushtim për të fshehur gjurmët se po planifikonin arratisjen.

Burrë dhe grua ishin dënuar me burg në vitin 2018 për një tentativë vrasjeje në Punta Marina, pasi kishin goditur me thikë një 57-vjeçari jashtë një lokali në Ravenna gati gjashtë vjet më parë.

Ata e kanë goditur me thikë në bark pas një konflikti, që nisi kur 57-vjeçari nuk pranoi t’i priste me makinë, teksa ata ishin me një mik shqiptar.

Në atë kohë, kamerat e sigurisë kishin filmuar skenën e vrasjes, ku shihej se 38-vjeçarja kishte kapur nga krahët burrin, ndërsa bashkëshorti dhe shoku i tij e goditën me thikë.

Çifti u identifikua dhe u arrestua në Fano dy ditë më vonë. Atyre u kishin mbetur dhe pak dënim për të vuajtur, por tashmë, pas arratisjes, rrezikojnë një dënim që varion nga 6 muaj deri në një vit. / Ilrestodelcarlino

j.l./ dita