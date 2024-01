Policia italiane ka arrestuar një të ri shqiptar të identifikuar si Princi Geri, 26 vjeç.

Ai u kap me drogë të llojit kokainë teksa po udhëtonte me autobus. Të riut i është gjetur droga me vlerë rreth 40 mijë euro, të cilën e kishte fshehur në të brendshmet e tij.

Ndërkohë, në shtëpinë e tij, policia gjeti më shumë drogë brenda në dollap.

Më herët, 26-vjeçari ishte arrestuar në vitin 2017 për trafik dhe posedim droge.

j.l./ dita