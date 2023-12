“Enchro Chat” dhe “Sky Ecc”, Dumani: Për çdo hetim dalin efektivë dhe prokurorë të përfshirë

Kreu i Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion (SPAK) Altin Dumani, gjatë një takimi informal me gazetarë iu përgjigj disa pyetjeve me interes, të cilat kanë të bëjnë me çështje konkrete ndaj të cilave organi i akuzës ka hetime apo akuza të paraqitura në gjykatë.

Mes tjerash, ai u pyet se sa është numrin e efektivëve të policisë, të cilët kanë dalë në transkriptet e aplikacioneve të komunikimeve Enchro Chat dhe Sky Ecc.

Për këtë Dumani nuk dha një numër të saktë, por tha se pothuajse në çdo material ka emra efektivësh të përfshirë.

“Mbajtja e këtyre aplikacioneve nuk përbën vepër penale, jo çdo bisedë që kryhej aty përben shkelje, por nëse ka komunikime që i kompromentojnë atëherë është çështje tjetër që verifikohen e merren masa. Por në çdo hetim na dalin një ose më shumë polic, gjithashtu nuk kanë munguar edhe në radhët e prokurorëve, ju marr shembull rast që tashmë është publik Xhevahir Lita”, tha ai.

p.k\dita