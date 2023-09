Erdogan ‘sfidon’ BE-në, paralajmëron shkëputje të marrëdhënieve me bllokun

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tayyip Erdogan ka kritikuar ashpër një raport nga Parlamenti Evropian në lidhje me bisedimet e vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) dhe ka kërcënuar se do të ndërpresë lidhjet me bllokun.

Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në lidhje me raportin, Erdogan akuzoi BE-në se po përpiqet të distancohet nga Turqia, siç raportohet nga mediat e huaja.

“Ne do t’i vlerësojmë me kujdes këto zhvillime dhe nëse është e nevojshme, ne jemi të gatshëm të ndajmë rrugët me BE-në”, tha Erdogan përpara udhëtimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.

Raporti nga Parlamenti Evropian, i miratuar këtë javë në Strasburg, arriti në përfundimin se bisedimet në lidhje me pranimin e Turqisë në BE nuk duhet të rifillojnë në rrethanat aktuale.

Ai shprehu shqetësime për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe erozionin e shtetit ligjor në Turqi. Në vend të kësaj, ligjvënësit evropianë avokuan për krijimin e një kornize paralele dhe realiste për të qeverisur marrëdhëniet midis Ankarasë dhe Brukselit.

j.l./ dita