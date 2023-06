Escobar i raporton Shtëpisë së Bardhë për situatën në veri: Të njëjtën gjë do bëjë edhe Lajçak

I dërguar amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se do të raportojë në Shtëpinë e Bardhë për situatën në veri të Kosovës.

Duke folur për mediat, Escobar ka deklaruar se sot është afati i fundit që ka për të raportuar nëse ka përmirësim të tensioneve në vend.

Po ashtu ai ka theksuar se të njëjtën gjë do të bëjë edhe Miroslav Lajçak tek Borrell.

“Pas kësaj vizite, ne do të pyetemi nga Shtëpia e Bardhë, të premten, për t’u dhënë një përditësim mbi atë që po ndodh. Dhe unë duhet të raportoj nëse ka ndonjë progres apo jo. Miroslav Lajçak duhet të raportojë te Josep Borrell, rreth situatës. Nuk është një afat, por një hap tjetër për mua dhe në bazë të raportit tim do të marrim disa vendime dhe do të ecim përpara”, ka deklaruar ai.

j.l./ dita