Është faji i gruas që lindi vajzë?/ Ky është MOSTRA që i izoloi dy vjet rresht

Ky është 28-vjeçari shqiptar i cili për dy vite me radhë ushtroi dhunë barbare ndaj bashkëshortes së tij dhe tentoi disa herë ta vriste.

Aurel Kurti, nga Klosi, nisi dhunën ndaj 22-vjeçares kur u bë e ditur gjinia e fëmijës së tyre pasi nuk donte vajzë! Tortura ndaj bashkëshortes u zbulua mbrëmjen e së enjtes (21 shtator) kur fqinjët shpëtuan të renë nga duart e tij, pasi tentoi ta mbyste brenda banesës ku jetonin.

Dhuna ndaj të resë zgjati dy vite dhe bashkëshorti e mbajti 22-vjeçaren dhe fëmijën të mbyllur dhe të izoluar plotësisht në shtëpi, ndërsa fëmija nuk kishte shkuar asnjëherë tek mjeku.

Në dy vitet e izolimit, në pesë muajt e fundit ajo nuk e pa as dritën e diellit, pasi i ndalohej edhe të dilte në oborrin e shtëpisë.

Ai e kërcënoi se do të shkonte vetë në Shqipëri për të vrarë prindërit e saj, nëse ajo do t’u tregonte familjarëve se çfarë po kalonte ose do të përpiqej të largohej.