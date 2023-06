EURO 2024/ Doni të shikoni Çeki-Shqipëri dhe të mbështesni Kombëtaren në Pragë? Ja ku të aplikoni për biletë…

Shqipëria do të luajë ndeshjen e radhës në kualifikueset e Euro 2024 në Pragë ndaj Çekisë vendase (7 shtator). Kombëtarja kuqezi do të përballet me kryesuesit e grupit E në “Fortuna Arena”, stadium me kapacitet prej 19 370 tifozësh.

Aty ku u luajt finalja e Conference League: West Ham-Fiorentina. Djemtë e Sylvinho përballë Çekisë, që ka grumbulluar një pikë më tepër se Shqipëria e vendit të dytë.

Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar këtë të premte se ka nisur shitja e biletave për këtë ndeshje. Që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për fatin e skuadrës kuqezi.

Të gjithë të interesuarit që duan të mbështetin nga afër Kombëtaren e zemrave të shqiptarëve në këtë përballje, kanë mundësinë për të siguruar bileta përmes faqes www.fshf.org/shop.

Kuqezinjtë renditen në vendin e dytë me 6 pikë pas triumfeve ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe. Tri ditë pas duelit ndaj Çekisë, Shqipëria pret Poloninë në “Air Albania” (10 shtator).

Në një tjetër “finale” drejt realizimit të ëndrrës së madhe Gjermania Euro 2024.