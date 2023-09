EURO 2024/ Spanja është e frikshme, Italia rigjen veten, shqiptarët i japin fitore Zvicrës

Davide Frattesi i jep fitoren e parë Luciano Spallettit në stolin e Italisë, pasi shënoi dy herë në “San Siro” ndaj Ukrainës, duke vulosur suksesin 2-1 të “të kaltërve”.

Mesfushori i Interit luajti titullar dhe shënoi dy herë brenda 30 minutave, duke i dhënë epërsinë e dyfishtë Italisë, ndërsa Ukraina rihapi takimin me Yarmolenkon në fundin e pjesës së parë, por pa arritur të shmangë humbjen.

Kjo ishte një fitore e detyruar për Italinë, që ka komplikuar rrugëtimin në këto eliminatore, megjithatë pas tri pikëve të sotme është ngjitur në vendi ne dytë, në kuotën e 7 pikëve, aq sa kanë edhe Ukraina e Maqedonia e Veriut.Kjo e fundit ia doli të triumfojë 0-2 në transfertën ndaj Maltës, falë golave të Eljif Elmas dhe Manev, të dy të asistuar nga mesfushori shqiptar Enis Bardhi.

Spanja realizoi një tjetër goleadë, këtë herë ndaj Qipros, pasi triumfoi me rezultatin tenistik 6-0. Zvicra u rikthye te fitorja, teksa pas barazimit 2-2 me Kosovën, mposhti Andorrën 3-0.

Itten hapi serinë e golave në fillim të pjesës së dytë me asist të Xhakës, ndërsa më pas ishte vetë kapiteni shqiptar i Zvicrës dhe Xherdan Shaqiri që shënuan për të kompletuar suksesin 3-0.

Fiton edhe Norvegjia një ndeshje deçizive ndaj Gjeorgjisë 2-1 me dyshen Haland-Odegard, ndërsa Anglia triumfoi në derbin e ishullit me kushërinjtë e Skocisë 1-3 në transfertë, me formën e mirë të Bellingam. Austria surprizoi Suedinë duke marrë tre pikë me aromë kualifikimi jashtë fushe, kurse Belgjika shkatërroi Estoninë 5-0 me një LUkaki në superformë dhe dopietë. Izraeli fitoi ndeshjen ndaj Bjellorusisë me rezultat minimal 1-0, kurse Maqedonia e Veriut mori një trepikësh me vlerë në transfertën e Maltës.