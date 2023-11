“Fajin e ka Hamasi”, Netanyahu: Izraeli nuk pati sukses në minimizimin e viktimave civile

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli po bën gjithçka që mundet për të minimizuar viktimat civile në Gaza, por kjo nuk ka qenë e suksesshme.

Netanyahu në një intervistë të dhënë fajësoi për vdekjen e civilëve grupin e militantëve të Hamasit që sulmoi Izraelin më 7 tetor .

“Çdo vdekje civile është një tragjedi. Dhe ne nuk duhet të kemi asnjë sepse ne po bëjmë gjithçka që mundemi për t’i larguar civilët nga rreziku, ndërsa Hamasi po bën gjithçka për t’i mbajtur ata në rrugën e keqe. Pra, ne dërgojmë fletëpalosje, i thërrasim në celular dhe u themi: Largohu. Dhe shumë janë larguar. Gjëja tjetër që mund të them është se ne do të përpiqemi ta përfundojmë atë punë me viktima minimale civile. Kjo është ajo që ne po përpiqemi të bëjmë. Viktima minimale civile. Por për fat të keq, ne nuk jemi të suksesshëm.”, tha Netanyahu, raporton Sky News.

Mijëra civilë raportohet se kanë vdekur gjatë fushatës ushtarake javore të Izraelit si përgjigje ndaj sulmit të Hamasit që vrau 1200 njerëz dhe 240 të tjerë u morën peng.

Në të njëjtën intervistë, Netanyahu tha se kishte indikacione të forta se disa nga pengjet ishin mbajtur në spitalin al Shifa, por nuk ishin më aty kur Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) hynë në ndërtesë.

Të enjten, ushtarët e IDF vazhduan të kontrollonin nivelet nëntokësore të spitalit, më i madhi i Gazës, pas një bastisjeje që filloi herët të mërkurën. Teknikët përgjegjës për drejtimin e pajisjeve spitalore u arrestuan, tha në një deklaratë ministria e shëndetësisë në Gaza.

Ushtria nxorri ​​pamjet nga brenda spitalit që tregonin tre çanta që dyshohet se janë gjetur të fshehura rreth një laboratori MRI, secila përmbante një pushkë sulmi, granata dhe uniforma të Hamasit.

Autoritetet shëndetësore të drejtuara nga Hamasi në Gaza pretendojnë se të paktën 11,500 njerëz janë vrarë gjatë operacionit në vazhdim të Izraelit, me më shumë se 4,700 prej tyre fëmijë.

Dy të tretat e popullsisë prej 2.3 milionë banorësh të Rripit të Gazës janë lënë të pastrehë nga lufta. Të enjten, forcat ajrore të Izraelit hodhën fletëpalosje në pjesë të Gazës jugore duke u thënë njerëzve të evakuoheshin për sigurinë e tyre. Izraeli gjithashtu ka përdorur fletëpalosje në veri të Gazës për të paralajmëruar civilët që të lëvizin.

j.l./ dita