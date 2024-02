Fëmijët ukrainas rrëfejnë sot historitë e tyre para Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Një grup i vogël fëmijësh ukrainas të mbijetuar nga lufta do t’i drejtohen një sesioni privat të Këshillit të Sigurimit të OKB-së sot. Kjo lëvizje vjen si pjesë e një përpjekjeje të Kievit për t’iu kujtuar amerikanëve kostot njerëzore të një konflikti. Fëmijët që do t’i drejtohen trupit të OKB-së, një ndalesë në kuadër të një vizite më të gjerë në SHBA, përfshijnë Kira, 14-vjeçe dhe Ilya, 11-vjeçe, nga qyteti i rrethuar i Mariupolit, duke shpresuar që historitë e tyre personale do të ndikojnë te republikanët në një kohë kur një paketë ndihme ushtarake për Ukrainën është bllokuar në Dhomë.

“Isha duke qëndruar në një stacion autobusi në orën 6 të mëngjesit, duke pritur të shkoja në shkollë, kur fillova të dëgjoja disa shpërthime. Atëherë kuptova se lufta kishte filluar”, tha Kira për The Guardian përpara udhëtimit të saj në Nju Jork, i cili do të pasohet nga një vizitë në Uashington.

Ajo kaloi rreth një muaj duke u strehuar, duke u fshehur në shtëpi, bodrume dhe në një moment në një kishë, pasi Mariupol ishte goditur dhe ushqimi, uji dhe energjia elektrike ishin jashtëzakonisht të pakta. Në fillim ajo iku te gjyshi i saj, pastaj me babanë e saj, Yevhen Obedinskyi, në “një lagje të zhurmshme”, tha Kira ku “mbi rreth një javë e gjysmë, shpërthimet u dëgjuan gjithnjë e më shumë”.

Përfundimisht arriti në pikën ku ata mendonin se duhej të iknin. Yevhen u vra, Kira dhe familja me të cilën ishte, u desh ta linin trupin e tij pas, duke ikur për t’u fshehur në një bodrum ku mund të duronin edhe pak. Pas disa javësh të dëshpëruara, vajza, anëtarët e familjes së të dashurës së babait të saj dhe disa familje të tjera më në fund u përpoqën të largoheshin nga Mariupol. Ajo kujton se u thanë se do t’u jepej çokollatë nëse dilnin nga qyteti, por ata u kapën nga separatistët pro-rusë.

Kira kujton se “ndodhi një bum” dhe ajo përfundoi në një spital në Donetskun e pushtuar, nga ku thotë se rusët i thanë se do të dërgohej në një jetimore nëse të afërmit e saj nga Ukraina nuk mund të kalonin linjat për ta marrë atë.

