Fenomeni kozmik, që po i tremben shkencëtarët e gjithë botës. Gara me kohën për ta parashikuar!

Stuhitë diellore janë më të zakonshme nga sa mund të mendojmë dhe megjithëse gjithmonë kemi pasur frikë nga ndikimi i tyre, në pak momente në histori ka qenë me të vërtetë e rëndësishme për njerëzit. Megjithatë, duket se komuniteti shkencor është në gatishmëri për një nga këto ngjarje të ardhshme, për të cilin mund të mos jemi të përgatitur. Një sondazh i kryer nga Universiteti i Reading dhe organizata Apollo Academic Surveys, në të cilin mund të aksesoni përmes lidhjes së entitetit në fjalë, na vë në dijeni për ngjarjet e ardhshme kozmike.

Nga 133 shkencëtarët që janë anketuar, pak më shumë se gjysma thonë se ne nuk kemi kapacitetin e nevojshëm të parashikimit për të parashikuar stuhitë gjeomagnetike, të cilat mund të shkaktojnë dëme në satelitët, gjë që do të shkaktonte kaos në komunikimet e planetit. Gjatë sondazhit, ekspertët u pyetën se çfarë mund të bënte 1 miliard dollarë për të trajtuar këtë problem hapësinor dhe një pjesë e madhe u përgjigjën se ne do të duhej të gjenim një mënyrë për të vendosur satelitë afër Diellit, të cilët do të na siguronin matje të drejtpërdrejta të diellit, erërat para se të arrinin tek ne, në të njëjtën mënyrë që veprojnë disa nga satelitët që NASA ka dërguar në hapësirë.

Të tjerë, nga ana tjetër, pohojnë se gjëja më e mirë do të ishte investimi në teleskopë me bazë tokësore që monitorojnë vazhdimisht motin në hapësirë ​​dhe në krijimin e vendeve të punës dhe projekteve që lidhen me kërkimin dhe analizën e të dhënave. Natyrisht, nëse do të përballeshim sërish me ngjarjen e Carrington, stuhia diellore më e fuqishme e regjistruar ndonjëherë që daton në vitin 1859, pasojat e saj do të ishin shumë më të theksuara.