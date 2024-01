Fermerët polakë do rifillojnë bllokimin e pikës kufitare me Ukrainën

Fermerët polakë do të rifillojnë bllokimin e tyre të pikës kufitare Medyka me Ukrainën nga e enjtja, i thanë udhëheqësit e protestës agjencisë shtetërore të lajmeve PAP, ndërsa kryeministri Donald Tusk u përpoq të qetësonte mosmarrëveshjen.

Fermerët polakë pezulluan protestën e tyre, e cila synon të sigurojë subvencionet e qeverisë për misrin dhe të parandalojë rritjen e taksave, më 24 dhjetor. Shoferët polakë të kamionëve kanë bllokuar kalimet kufitare me Ukrainën që nga nëntori.

Një drejtues i protestës së fermerëve në Medyka, Roman Kondrow, tha për PAP se megjithëse ministri i bujqësisë Czeslaw Siekierski kishte dhënë një shënim ku u thoshte fermerëve se kërkesat e tyre do të plotësoheshin, kryeministri nuk kishte dhënë një deklaratë të nënshkruar.

“Nuk kemi marrë konfirmim me shkrim se kërkesat tona do plotësohen, ndaj po vijojmë protestën”, tha ai, duke shtuar se do lejojnë vetëm një kamion në orë të kalojë nëpër vendkalim.

Drejtuesit polakë të kamionëve kanë vijuar të bllokojnë disa vendkalime që nga 6 nëntori, duke bërë presion që Bashkimi Evropian të rivendosë një sistem të ndërsjellë që kërkon që kompanitë ukrainase të marrin leje për të vepruar në bllok.

“Unë do përpiqem të bind transportuesit që të mos përdorin bllokadat si një metodë për të mbrojtur interesat e tyre. Ne do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur në mënyrë efektive interesat e tyre,” tha kryeministri Donald Tusk gjatë një konference për shtyp.

Tusk tha në dhjetor se ai besonte se Polonia ishte afër të arrinte t’i jepte fund protestës së kamionistëve.

