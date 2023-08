Financial Times: Turistët dynden drejt resorteve shqiptare me kosto të ulët

Prestigjozja amerikane ‘The Financial Times’ ka publikuar së fundmi një artikull kushtuar sezonit turistik në Shqipëri, ku ndër të tjerash thekson dyndjen e madhe të të huajve, të cilët përpos pamjes mahnitëse që ofron bregdeti shqiptar, zgjedhin çmimet e arsyeshme dhe akomodimin.

Financial Times shkruan se si një nga vendet më të varfra të Evropës, Shqipëria ka luftuar për dekada për të hequr reputacionin e korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka shtyrë qindra mijëra shqiptarë të emigrojnë.

Por tani po gëzon një ringjallje ekonomike pjesërisht për shkak të një bumi turistik. Të tërhequr nga plazhet e tij mesdhetare me çmime konkurruese, pasagjerët e linjave ajrore në Shqipëri u dyfishuan në qershor krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas ACI Europe, një shoqatë e operatorëve të aeroporteve.

Shkrimi i plotë: Kryeministrja italiane Giorgia Meloni bëri një vizitë të papritur në Shqipëri këtë javë, duke iu bashkuar mijëra pushuesve verorë që kanë zgjedhur vendin ballkanik për shkak të çmimeve në rritje të Italisë dhe motit ekstrem. Meloni zgjodhi një rrugë me kosto të ulët, duke marrë një traget nga rajoni jugor italian i Pulias, ku ishte me pushime me familjen e saj për në portin shqiptar të Vlorës. Një nga vendet më të varfra të Evropës, Shqipëria ka luftuar për dekada për të hequr reputacionin e korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka shtyrë qindra mijëra shqiptarë të emigrojnë.

Por tani po gëzon një ringjallje ekonomike pjesërisht për shkak të një bumi turistik. Të tërhequr nga plazhet e tij mesdhetare me çmime konkurruese, pasagjerët e linjave ajrore në Shqipëri u dyfishuan në qershor krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas ACI Europe, një shoqatë e operatorëve të aeroporteve. Hapja e linjave me kosto të ulët për në aeroportet shqiptare kontribuoi në këtë kërcim, tha ACI. U rritën edhe qëndrimet gjatë natës, me shifrat e fundit të Eurostat-it që tregojnë 261,000 netë të kaluara nga turistë të huaj në Shqipëri në tremujorin e parë, 152 për qind më shumë nga e njëjta periudhë e 2019-ës.

Shumë pushues në Shqipëri janë italianë që i kanë shmangur udhëtimet brenda vendit. Ndërsa turistët e huaj vazhdojnë të dynden në Itali – me ardhje ndërkombëtare me 43 për qind në katër muajt e parë krahasuar me të njëjtën periudhë në 2022 – udhëtimet e brendshme ranë 20-30 për qind në krahasim me vitin e kaluar në rajone të caktuara, sipas tregtisë së turizmit. trupi Federturismo. Marina Lalli, kryetare e Federturismo, tha se rënia e turistëve vendas “duhet të shërbejë si një kambanë alarmi – ky vit nuk do të jetë një vit i rezervuar plotësisht”.

Ministria italiane e financave tha se ishte në bankë për turistët për të rritur produktin e brendshëm bruto të vendit në tremujorin e tretë pas të dhënave zhgënjyese të tremujorit të dytë, kur prodhimi u tkurr 0.3 për qind nga tre muajt e mëparshëm. Përveç çmimeve të fryra, valët e të nxehtit, zjarret në jug dhe stuhitë veriore kanë çuar të gjitha në anulime të minutës së fundit këtë verë. Në Siçili, një zjarr dhe një shpërthim vullkanik mbylli aeroportin e Katanias, duke çuar në mijëra anulime dhe akuza për reagimin e ngadaltë të autoriteteve. Në një video virale, influencuesi indian i udhëtimeve Aakanksha Monga u bëri thirrje turistëve të “kalojnë Italinë” gjatë verës , duke argumentuar se vapa dhe turmat ishin të padurueshme ndërsa çmimet ishin më të larta “se në Norvegji”.

Mediat tradicionale në Itali e kanë cilësuar gjithashtu Shqipërinë si destinacionin “it”, duke lavdëruar plazhet e saj me rërë fildishi si Karaibet e Evropës. Melonit iu bashkua në udhëtimin e saj të profilit të ulët nga partneri i saj dhe vajza e tyre gjashtëvjeçare. Ata takuan homologun e saj shqiptar, Edi Rama, dhe familjen e tij të hënën dhe të martën, sipas një personi të njohur me këtë çështje. Një zyrtar italian tha se Meloni mori pjesë në një darkë të organizuar nga Rama të martën. Megjithatë, disa media vendase dhe një tjetër zyrtar italian thanë se ajo u kthye në Itali të martën për të festuar “Ferragosto”, një festë kombëtare.

Zëdhënësit e kryeministrit nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Rama në fillim të kësaj jave e përshkroi Melonin si një “tigër”. I njohur për stilin e tij konfrontues, kryeministri shqiptar u mburr në rrjetet sociale me foto që tregonin tragete plot me turistë italianë, duke i etiketuar me ironi si një “pushtim” – një term i ngarkuar pasi lideri fashist Benito Musolini pushtoi Shqipërinë në 1939 deri në 1943 kur nazistët pushtuan vendi. Ai tha se turistët italianë në vendin e tij arritën pothuajse “gjysmë milion” këtë vit. Mediat italiane e vlerësojnë shifrën në më shumë se 300,000, 57 për qind më shumë krahasuar me të gjithë vitin 2022. Ndërsa çmimet janë rritur në Itali, turistët ndërkombëtarë janë joshur nga kostot më të ulëta shqiptare për çdo gjë, nga akomodimi në hotel deri te restorantet dhe shezlongët.

Agjencia Federale e Statistikave të Gjermanisë zbuloi së fundmi çmimet e restoranteve dhe hoteleve në Shqipëri ishin 56 për qind më të ulëta se ato të Gjermanisë – duke e bërë atë destinacionin më të lirë të pushimeve në Evropë. Midis vizitorëve ishte Nicolas Ferrero, një prodhues 28-vjeçar protezash nga qyteti portual i Rimini në Italinë veriore. Ai e përshkroi udhëtimin me traget si “kaos” me shumë britanikë, italianë dhe shqiptarë në bord. Kur mbërriti në resortin e Sarandës pranë kufirit grek, plazhi ishte i mbushur plot me italianë. “Ishte Italia e vogël,” tha ai. Ferrero tha se prej kohësh donte të vizitonte vendin pasi u rrit në një komunitet që përfshinte disa emigrantë shqiptarë.

Meqenëse ai “tashmë kishte parë pjesën më të madhe të Italisë”, kjo ishte një kulturë dhe kuzhinë e re për t’u eksploruar. Një bonus është se shumë shqiptarë flasin italisht. Disa blogerë udhëtimesh italiane kanë promovuar gjithashtu udhëtime në Shqipëri, vetëm një “shëtitje me traget të lirë” larg. Një udhëtim vajtje-ardhje nga Bari në Durrës kushton rreth 100 €. Udhëtimet e kthimit nga Roma ose Genova në ishullin italian të Sardenjës mund të kushtojnë dy herë më shumë. Ferrero pagoi 360 euro për një javë në një apartament me katër dhoma gjumi në Sarandë, i cili ishte “bazë, por i bukur”, dhe një pjesë e vogël e asaj që do të paguante në bregdetin italian.

Ministri italian i bujqësisë Francesco Lollobrigida — kunati i Melonit, i cili iu bashkua kryeministrit në Pulia — kritikoi së fundmi përpjekjet e Shqipërisë për të konkurruar me Italinë në turizëm. “Është e qartë se ka vende të tjera në bregdetin e Adriatikut që duan të jenë Pulia, por ajo që mund të gjeni këtu nuk mund të gjendet diku tjetër,” tha ai. Rama ka kërkuar të forcojë lidhjet me Italinë përtej turizmit. Një fushatë e propozuar “Made in Italia-Albania” synon të ndihmojë Tiranën të nxjerrë certifikatat e vajit të ullirit dhe verës sipas standardeve të BE-së. “Është një qëllim përfundimtar,” tha një zëdhënës i ministrisë së bujqësisë. Asnjë datë nuk është konfirmuar për nisjen e tij.

Një zgjerim i shpejtë i resorteve përgjatë bregdetit shqiptar si në fshatin Palasë në Vlorë ka shkaktuar polemika, me shtëpitë tradicionale që i hapin rrugë hoteleve të mëdha, gjithëpërfshirëse, aksionerët më të mëdhenj të të cilëve janë shpesh politikanë. Ferrero vuri në dukje se apartamenti i tij i pushimeve në Sarandë ishte gjysmë i ndërtuar, si shumë hotele të tjera. “Dukej se ata nuk ishin gati për bumin e turizmit,” tha ai. Puna sezonale nga Bangladeshi ka adresuar mungesat e fuqisë punëtore në zhvillimet bregdetare, por në brendësi infrastruktura e vjetëruar po rënkon. Megjithatë, Ferrero tha se po mendonte të blinte një shtëpi pushimi në bregdetin shqiptar për një të tretën e çmimit sesa për një pronë të ngjashme në vendin e tij. Mosmarrëveshjet e ngatërruara mbi pronësinë e tokës mund të përbëjnë një problem, por Ferraro tha se çdo çështje nuk mund të jetë shumë më e keqe se burokracia italiane.

Filippo de Miccolis Angelini, i cili drejton një hotel në Pulia, tha se italianët duhet të përfitojnë nga lidhjet e transportit shqiptar të Barit për të rritur ardhjet në Italinë më të varfër jugore. Përhapja e turistëve në të gjithë Adriatikun mund të përfitojë të gjithë, tha ai. “Është e gabuar të dërgosh mesazhin se Shqipëria është e lirë,” tha ai. “Rrëfimi duhet të jetë rreth kulturës, aventurës, autenticitetit.” Duke iu referuar një rruge të lashtë të ndërtuar nga romakët kur Shqipëria ishte pjesë e perandorisë së përhapur, de Miccolis Angelini tha: “E jona mund të jetë një ofertë e përbashkët – ta bëni Via Egnatia përsëri të madhe.”

j.l./ dita