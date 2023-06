Flet nëna e shqiptares që u vra nga i dashuri në Spanjë: Do bëja krimin më të tmerrshëm…!

Trupi i Sibora Gaganit, 22-vjeçares shqiptare, u gjet në një apartament në Torremolinos (Málaga) në Spanjë. Vajza jetonte atje me Marcus Gaius Romeo. Të dy së bashku ishin larguar në vitin e 2014 dhe që prej asaj kohe Sibora u zhduk. Pas rreth 9 vitesh nga vrasja e shqiptares Sibora Gagani në vitin 2014 në Spanjë, autoritetet kanë arritur të gjejnë eshtrat e saj, pasi u ekzekutua nga i dashuri i saj Marcus.

Nëna e Siborës, Betta Shahini ka dhënë një intervistë për 'Repubblica' duke thënë se ka shpresa që vajza do të kthehet në shtëpi. Derisa të më thonë që trupi i pajetë është i Siborës time, shpresoj që të më vijë në shtëpi", tha Shahini, e cila e zemëruar dhe me lot në sy nuk dëshiron të besojë se nuk i përkasin të bijës eshtrat e gjetura në një qese plastike brenda një muri në banesën në Malaga ku banonte çifti. Dyshimi është se Marcus, i cili u arrestua në muajin maj, është vrasës serial pasi akuzohet se ka vrarë edhe një grua tjetër të quajtur Paula.

Në dëshminë e tij, Marcus zbuloi se kishte vrarë edhe Siborën ndaj nisën sërish hetimet e u gjetën ehstrat. Por nëna tregon se ai e ka mohuar këtë gjë duke e parë në sy.

Pjesë nga intervista për ‘Reppublica’

Betta: “Ai gjithmonë e mohonte, unë vetë ia bëra pyetjen vite më parë dhe ai më mohoi teksa më shihte në sy. Gjithmonë thoshte se nuk e lëndoi vajzën time. Më kujtohen sytë e tij para 9 vitesh, ai kishte një fytyrë të qetë. Një fytyrë e cila më kujton një tjetër vrasës, Alessandro Impagnetiello”.

Si e morët vesh për viktimën e dytë nga Marcus Romeo?

Betta: “Më paralajmëruan dje në mbrëmje (6 qershor). Tani duhet të presim rezultatin e ADN-së, do të dërgoj timin. Jam shkatërruar, ai njeri po më lëndon aq shumë sa s’mund të përshkruhet. Ai është një përbindësh. Këtë fytyrë të qetë e ka pasur edhe ditën e arrestimit”.

Kur ishte hera e fundit që patë vajzën tuaj?

Betta: “Mbaj mend që një muaj para se të largohej vajza ime donte ta linte, në fakt ajo e kishte shtyrë vërtet dhe më tha se donte që ai të zhdukej. Më pas, megjithatë, si një grua e dashuruar vendosi të shkonte pas tij. Ajo shpresonte të martohej me të, të krijonin së bashku familje. Më përqafoi dhe nuk e kam parë më që atëherë”.

A nuk ju kishte thënë ndonjëherë për qëndrime të dhunshme nga partneri i saj?

Betta: “Jo, jo mua. Miqve të saj, nga ana tjetër, po. Ajo u tha në një telefonatë para se të nisej për në Spanjë. Por ata folën vetëm tani, 13 vjet pas fillimit të kësaj historie të mallkuar”.

Që kur u largua për në Spanjë, vajza e saj nuk e telefonoi më kurrë.

Betta: “Ra heshtja. Menjëherë mendova se më kishte vrarë vajzën, bëra denoncim në policinë spanjolle. Ata shkuan në shtëpinë e tij dhe gjetën një krehër, një palë mbathje dhe rrobat e vajzës sime. Por ata nuk bënë asgjë. Unë jam e acaruar me ata policë.”

Pse?

Betta: “Sepse ata ndaluan derisa ai përbindësh vrau Paulën. Në vend të kësaj ata mund të kishin shpëtuar gra të tjera. Ndoshta edhe vajzën time. Jeta ime ka qenë një mundim për 9 vjet, vazhdoj të punoj dhe jetoj në Nettuno. Sibora ishte vajza ime e vetme, ajo ishte gëzimi im dhe i të gjithë atyre që e njohën”.

Paula ishte shumë e ngjashme me Siborën.

Betta: “Po, vajzat që ai zgjedh janë të gjitha njësoj: të gjata, të holla, flokë të zeza. Paula dukej si motra e vajzës sime. Ai i zgjedh për karakteristikat e tyre fizike. Të gjitha vajza të bukura dhe me tipare të errëta”.

A fole sërish me të?

Betta: “Ai është vrasës, e bën me ndërgjegje. Po ta kisha përballë mund të bëja vrasjen më të tmerrshme. Dhe do ta bëja të vuante. Siç po bën me mua, më ka dhënë një goditje të tmerrshme. Kam zemërim brenda meje.Unë jam një grua që ka mbetur pa asgjë”.

Mendon se ka vrarë gra të tjera?

Betta: “Absolutisht që po, nëse hetuesit vazhdojnë do të zbulojnë trupa të tjerë, ai është i aftë për çdo gjë. Paulën e vrau me 14 plagë me thikë. Trupi tjetër është brenda një muri. Si mund të mendoni se ky është një burrë?”.

Sibora ishte 22 vjeç kur u zhduk. Çfarë ëndrrash kishte?

Betta: “Ajo donte të bëhej mësuese dhe ishte modele. E quanin flutura e vogël sepse ishte gjithmonë e buzëqeshur. Këto 9 vite errësirë ​​kanë fshirë gjithçka rreth saj, madje edhe rrjetet e saj sociale. Dhe ai e bëri atë, padyshim. Ai fshiu vajzën time”.