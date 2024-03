FOTO: British Wildlife Photography Awards, shpallet fotoja fituese e këtij viti

Një imazh i jashtëzakonshëm i një topi të mbuluar me midhje deti është fituesi i këtij viti të çmimeve ‘British Wildlife Photography Awards’.

Fotografia u zgjodh nga më shumë se 14,000 aplikime nga fotografë amatorë dhe profesionistë. Fotografia, e cila fitoi gjithashtu kategorinë e bregdetit dhe detit, është realizuar nga Ryan Stalker.

“Mbi ujë është vetëm një top. Por poshtë vijës ujore është një koloni krijesash. Topi u shpërnda në Dorset pasi bëri një udhëtim të madh në oqean përtej Atlantikut”, thotë Stalker.

Max Wood fitoi çmimin ‘Young Wildlife Photographer of the Year’ për imazhin e tij të një shpendi fluturues që vrapon mbi një liqen të mjegullt në lindjen e diellit. Ky çmim mbështetet nga ‘Shoqëria Mbretërore për Mbrojtjen e Zogjve’ për të inkurajuar të rinjtë të përfshihen me natyrën. Fotografët konkurruan në kategori të ndryshme dhe disa prej tyre morën çmimet kryesore.

Mark Williams fitoi kategorinë “Portrete të kafshëve” me një foto të një ylli të zakonshëm (Sturnus vulgaris). Bukuria nënujore zbulohet në një foto nga Jason McCombe, i cili fitoi kategorinë ‘Botanical Britain’.

Kategoria ‘Habitat’ u fitua nga Daniel Valverde Fernandez, i cili e bëri një foto në Sherwood Pines Forest Park, Nottinghamshire dhe e titulloi “The Tightrope Walker”. Fotografia e Graham Niven e pemëve të ahut në East Lothian fitoi kategorinë ‘Wild Woods’.

Shlfetoni galerinë fotografike për të parë fotot që kanë fituar konkursin sipas kategorive.

j.l./ dita