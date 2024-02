FOTO: Emocion në Grammy Awards 2024, Celine Dion surprizon në skenë

Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve Grammy 2024, e cila u zhvillua në Crypto Arena në Los Angeles, pati një moment emocioni të madh kur Celine Dion u shfaq në skenë.

Këngëtarja kanadeze ka qëndruar jashtë vëmendjes që kur zbuloi në dhjetor 2022 se ajo ka Sindromën e Personit të ngurtë, një çrregullim neurologjik progresiv që prek trurin dhe palcën kurrizore. Dion mori një ovacion të madh nga publiku i Grammys, me Taylor Swift duke kënduar “The Power of Love” ndërsa këngëtarja doli në skenë. Ishte ajo që më pas i dha çmimin për albumin më të mirë të vitit për Swift për “Midnights”.

“Faleminderit të gjithëve! Ju dua”, tha Celine Dion përpara se të prezantonte çmimin. “Ti je e bukur. Kur them se jam e lumtur që jam këtu, me të vërtetë e them nga zemra”, – vazhdoi ajo.

Daljet më të fundit publike të Celine Dion

Sëmundja e Celine u përkeqësua aq sa u bë e njohur publikisht me një video, daljet publike të Celine Dion kanë qenë shumë të pakta. Këngëtarja fillimisht anuloi të gjitha angazhimet artistike, pas së cilës praktikisht u tërhoq në jetën private. Pas shumë muajsh larg vëmendjes, ajo u shfaq për herë të parë nëntorin e kaluar, kur mori pjesë në shfaqjen e rezidencës së Katy Perry në Las Vegas në Resorts World Theatre.

Gjatë së njëjtës periudhë ajo u fotografua gjithashtu gjatë një loje hokej NHL midis Montreal Canadiens dhe Las Vegas Golden Knights në T-Mobile Arena të qytetit. Megjithatë, ajo kurrë nuk e kishte ekspozuar veten në këtë mënyrë në skenë më parë Grammy-t.

