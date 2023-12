Foto: Izraeli thotë se gjysma e komandantëve të Hamasit janë vrarë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se forcat e armatosura të vendit të tij vranë rreth gjysmën e komandantëve të Hamasit gjatë operacioneve ajrore dhe tokësore që kanë kryer në Rripin e Gazës që nga 7 tetori.

Ushtria izraelite supozon se Hamasi ka gjithsej 24 njësi që luftojnë në Gaza, me rreth 1000 anëtarë secili.

Our forces continue to operate against Hamas’ leadership in Gaza:

🔴IDF forces eliminated several Hamas commanders and operatives of the Northern Gaza Strip Brigade—the second largest brigade of Hamas—who were hiding in a tunnel located near the Indonesian Hospital during the… pic.twitter.com/mydADVsJaX

