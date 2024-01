FOTO: Njihni Lunën, u gjet e braktisur në fund të jetës në rrugë, tani u shpëton jetën turistëve të huaj në malet shqiptare

Luna ka dy sy të mençur dhe një elegancë mahnitëse që të bën menjëherë për vete. Është rreth 9 muajshe, por tashmë është bërë shumë e njohur dhe gati e pazëvendësueshme në radhët e vullnetarëve që ndihmojnë operacionet e Emergjencave Civile.

Para disa muajsh u gjet e braktisur në rrugë nga Geri Hoxha, një djalë i ri me profesion mekanik që jeton dhe punon në Tiranë.

Geri është pjesëmarrës në disa nga operacionet më të vështirë të Emergjencave, ku tashmë merr pjesë edhe Luna.

“Isha duke ecur me makinë në një zonë afër Liqenit të Kasharit. E pashë në anë të rrugës në një kanal. Kuiste. Zbrita. Ishte me këmbë të thyer dhe kockë e lëkurë. Sapo u afrova e mbështeti kokën te këmbët e mia duke më parë në sy. Hapa derën e pasme të makinës dhe mendova: Nëse hyn vetë brenda, do ta marr. Nëse jo, do largohem. Hyri duke çaluar dhe u mblodh kruspull në sedilje pa m’i shqitur sytë. Prej asaj dite nuk jemi ndarë më” – tregon Geri për gazetën DITA.

Luna më pas u trajnua dhe u bë pjesëtare e grupeve vullnetare të Emergjencave. Ajo u tregua vendimtare në rastin e turistes gjermane, e cila ra nga lartësitë e Thethit disa javë më parë. Ekipi i vullnetarëve nuk mundi ta gjente megjithë orët e gjata të kërkimeve në një terren shumë të vështirë. Në fund, e lokalizoi dhe e gjeti Luna.

Ajo e ndan tani kohën e saj mes angazhimit me ekipin e EC dhe oficinës së Gerit, ku sapo e shikon, është e pamundur të mos tërhiqesh menjëherë nga vështrimi dhe sjellja e saj.

Vit të mbarë Luna!

—–

© Copyright Gazeta Dita 2024. Të gjithë të drejtat e rezervuara