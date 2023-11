FOTO: Pse shumë nga ata që kanë dhënë shembullin e keq, mbeten në histori

Njerëzimi shpesh mendon me zemër jo me kokë.

Kjo është arsyeja pse shumë nga ata që kanë dhënë shembullin e keq, mbeten në histori.

Të tillë janë kriminelët Boni dhe Klajdi, Bonnie Parker dhe Clyde Barrow.

Për rreth 21 muaj ata “u zbavitën” duke vjedhur nëpër pikat e karburantit, restorante, banka etj.

Ata kishin tendencen te vrisnin kedo qe fuste hundet ne punen e tyre.

Akuzohen pë 13 vrasje,

Ne janar te vitit 1934, ata orkestruan nje arratisje nga burgu i Teksasit qe rezultoi me vdekjen e dy rojeve.

Tre muaj me vone, ata vrane dy oficere dhe rrembyen nje shef policie.

Për ta është shkruar shumë dhe janë thyer në personazhe filmash, por kjo foto më poshtë jep një pamje reale të tyre.

Boni nuk kishte lidhje me boten e krimit, por sipas historianeve ajo e zgjodhi kete rruge per shkak te dashurise per Klajdin.

Çifti nuk u martua kurre.

Në fund, në 23 maj 1934 policia i rrethoi ata në dalje të Gibsland-it, Luiziana ndërsa lëviznin me makinë.

U vranë pasi nuk pranuan të dorëzohen dhe hapën zjarr mbi policinë.

Sipas legjendave të pashmangshme, thonë që përpara vdekjes ata shkëmbyen një puthje të gjatë.

a.c./dita