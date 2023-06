FOTO: Shtatorja e Milosheviçit inaugurohet në qendër të Moskës (pranë rezidencës së Putin) po çfarë është ajo që mban në dorë?!

Në 14 qershor në qendër të Moskës është vendosur një shtatore e Slobodan Milosevic.

Milosevic, një kriminel ndërkombëtar, u akuzua dhe gjykua për krime makabre kundër njerëzimit në Kosovë, në Bosnje-Hercegovinë dhe në Kroaci.

Gazeta DITA raporton në një shkrim në numrin e sotëm se inagurimin e drejtoi një bashkëpunëtor i ngushtë dhe mik i presidentit rus Vladimir Putin, Aleksandër Zalldastanov. Ky person është udhëheqës i bandave militariste motoçikliste të shërbimit sekret ushtarak rus, që njihen me emrin “Ujqit e natës”.

Shtatorja tregon Milosevicin duke mbajtur një maskë në njërën dorë që paraqet në dukje pikturën The Scream të piktorit norvegjez Edvard Munch, por në realitet ngjan më shumë me maskën e filmit horror The Scream.

Shtatorja u shoqërua dhe u dorëzua në Moskë nga grupi Ujqit e Natës. Në ceremoni mori pjesë dhe djali i Slobodanit.

Duke komentuar sot në DITA, vendosjen e kësaj shtatoreje, diplomati dhe publicisti i njohur Shaban Murati shkruan:

“Shtatorja u vendos në rajonin ekskluziv Sollosllovo të Moskës, rajon i elitës politike ruse dhe pranë rezidencës zyrtare të presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, pa lejen e të cilit as mund të mendohej vendosja e shtatores së kriminelit serb.

Ndaj dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Rusisë ngarkoi një anëtar të saj skulptor për ta bërë shtatoren.

Shtatorja pati edhe përkrahjen e qeverisë së Serbisë, ministria e kulturës e së cilës përgatiti të gjithë dokumentacionin shoqërues zyrtar dhe financoi dërgimin nga fonderia në Serbi në sheshin e vendosjes në Moskë.

Nderimi i Moskës për kriminelin më të madh ndërkombëtar të pas luftës në Europë vjen pas nderimit zyrtar, që i organizoi atij ish-ministri i kabinetit millosheviçian në kohën e kryerjes së krimeve, dhe sot president i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili deklaroi publikisht se “Millosheviçi është i pafajshëm”.

Kurse krahu i djathtë i Vuçiçit, Aleksandër Vulin, anëtar i qeverisë së Serbisë dhe tani shef i agjencisë serbe të spiunazhit, i cili ka qenë zëdhënës i bashkëpunëtores në krim dhe bashkëshorte e Millosheviçit, e shpalli publikisht kriminelin ndërkombëtar Millosheviç “luftëtar të lirisë”.

Diplomacia e BE me Borellët, Lajçakët dhe Stanot, nuk e kanë parë dhe as e kanë ndjerë këtë glorifikim të kryekriminelit ndërkombëtar Millosheviç. Dhe natyrisht nuk kanë folur, sepse po ndërtojnë një narrativë revizioniste për Serbinë agresore dhe imazh paqësor për presidentin fashist Vuçiç…”

