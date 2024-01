FOTO: Spikerja izraelite del në ekran me armë në brez

Prezantuesja izraelite, Lital Shemesh, është shfaqur në transmetimin e drejtpërdrejtë në Channel 14 me një armë në brez.

Kjo lëvizje e emrit të famshëm të ekranit pati një impakt të madh në mbarë botën, veprim ky që erdhi disa ditë pasi ajo u bëri thirrje izraelitëve të armatoseshin si një mënyrë vetëmbrojtjeje pas sulmeve të 7 tetorit nga Hamasi.

Fotot e publikuara të gazetares tregojnë se mes izraelitëve është rritur kërkesa për t’u armatosur, shkruajnë mediet e huaja.

Shemesh, e cila është gjithashtu një rezerviste e Forcave të Mbrojtjes të Izraelit, ka folur hapur për nevojën e Izraelit për të mposhtur Hamasin. Ajo u shpreh për Fox News pak kohë më parë se sulmi i befasishëm që la rreth 1.200 të vdekur ishte një holokaust i dytë për Izraelin.

An Israeli news presenter seen here with a gun on her hip during her newscast.

The Hamas terrorist attacks on October 7th are changing arms policies in Israel, with more and more citizens choosing to carry weapons. pic.twitter.com/4Sq2EuqOay

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2024