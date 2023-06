FOTO: Videoja e skandalit “Gjici”, mbërrin në gjykatë Alma Kaçi

Sot në orën 13:00 pritet që ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici së bashku me vajzën protagoniste të videos intime që u bë publike disa ditë më parë, të njihen me masën e dhënë në mungesë.

Ka qenë Prokuroria e Posaçme që ka kërkuar që Gjici të hetohet me mesën e “arrestit me burg”, ndër Alma Kaçi të hetohet në masën “arrest shtëpiak”.

Pritet që sot gjykata të vendosë nëse Gjici do të vazhdojë të hetohet nën masën e “arrestit me burg” apo do të ketë ndonjë masë tjetër sigurie.

E njëjta procedurë pritet edhe për Alma Kaçin.

Gjici akuzohet për korrupsion pasiv, pasi në videon e bërë publike, përpos momenteve intime shfaqet edhe një bisede mes tyre, për dhënien e një projekti për sterilizimin e qenve të rrugës në bashkinë e Kukësit.

j.l./ dita