FOTO: Zviceranët bëjnë një zbulim spektakolar në Lin të Pogradecit, arkitekti i njohur: Ndodh një herë në 100 vjet, çmenduri për nga vjetërsia!

Një vendbanim palafit (ndërtim mbi pilota druri ngulur në liqen) është zbuluar rishtaz në Lin të Pogradecit.

Drejtori i Institutit të Ndërtimit, arkitekti i njohur Artan Shkreli e quan “një zbulim spektakolar nga ato qe ndodhin një here ne 100 vjet”.

Zbulimi është bere nga bashkepunim arkeologesh te nje ekipi helveto-shqiptar.

“Behet fjale per nje vendbanim mbi’ujor te rreth 55 shekuj p.e.s. (!) Çmenduri per nga vjetersia… Dhe me ekonomi bujqesore bashkangjitur – nder provat e para te bujqesise ne Europe, gjithashtu!” – shkruan Shkreli.

Konfirmimin, pas analizave me karbon, e jep Albert Hafner, drejtor i Institutit të Arkeologjisë në Universitetin e Bernës (Zvicer).

Në foton e trete: gjate zbulimit te nje piroge te periudhes se neolitit (barke e ngjashme me ato perdorur deri vone ne zone).

n.s. / dita