FOTO E VITIT: Papa Françesku pozon me plisin shqiptar

Plisi shqiptar ka qenë në modë vitin që lamë pas dhe duket se do të jetë trend edhe këtë vit, veçanërisht për shkak të përdorimit në stadium në mbështetje të Kombëtares së futbollit që pati një sezon të pazakontë rritjeje.

Një foto e Atit të Shenjtë me një plis me shqiponjën dykrenore u publikua nga kryeministri Edi Rama me mbishkrimin “Foto e ditës”, ndërsa të shumtë ishin komentuesit që e cilësuan si “Fotoja e vitit”.

Ende nuk dihet se kush është autori i fotos dhe rrethanat që Papës i ra në dorë një plis shqiptar.

Papa Françesku bëri në Shqipëri të parën vizitë zyrtare pas marrjes së detyrës.

a.c./dita