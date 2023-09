Frikë nga pastrimi etnik, 120 mijë armenë largohen nga Nagorno-Karabakh

Armenët në Nagorno-Karabakh, një zonë e njohur ndërkombëtarisht si pjesë e territorit azerbajxhanas, por e banuar kryesisht nga armenë, u detyruan të shpallin armëpushim më 20 shtator pas një operacioni anti-terrorist 24-orësh nga ushtria azere.

Azerbajxhani thotë se do të garantojë të drejtat e tyre dhe do të integrojë rajonin, por udhëheqja armene në Nagorno –Karabakh tha se do të largoheshin. Azerbajxhani ka mohuar në mënyrë të vazhdueshme çdo qëllim për t’i dëmtuar ata.

“Populli ynë nuk dëshiron të jetojë si pjesë e Azerbajxhanit. 99.9% preferojnë të largohen nga tokat tona historike”, tha për Reuters David Babayan, një këshilltar i Samvel Sahramanya.

j.l./ dita