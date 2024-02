Nga Viktor Malaj

Gangsterë ka pasur, ka dhe do të ketë kudo e kurdoherë, por dendësia dhe pafytyrësia pa droje dhe kaq shumë e përhapur, alarmuese dhe e dëmshme e gangsterëve tanë ordinerë e politikë nuk njeh shembuj përveç vendeve ku, prej kohësh, e bëjnë ligjin Mafia, krimi dhe kaosi.

Kur në vitet ’90 ndryshoi sistemi politik në Shqipëri për shkaqe dhe merita që nuk kishin kurrfarë lidhjeje me gangsterët tanë, në skenat tona të varfra shoqërore dhe, sidomos, në skenën tonë politike u shfaqën me shumicë gangsterët politikë.

Disave prej tyre mirëshkollimi ua mprehu djallëzinë, ndërsa të tjerë pa kurrfarë kulture, por plot mllefe, etje për pasuri, qejfe e zdërhallje, rrëmbyen shpatat e luftëtarëve të popullit dhe u vetëshpallën misionarë të interesave të tij. Në vetëdijen e popullit të lodhur ekonomikisht dhe të zhgënjyer politikisht nisi të krijohej miti i shpëtimtarit të rremë, i luftëtarit heroik kundër komunizmit të vetëvrarë si dhe i demokratit të kulluar, pa pasur kurrfarë ideje mbi demokracinë, ekzistencën e saj të vërtetë apo maskimin e një realiteti tjetër nën vellon e saj.

Gangsterët politikë krijuan çetat e tyre dhe shpallën konkurrencën “e lirë” për sundim të popullit nën parullat e sundimit të vetë popullit. Popullit të etur për mirëqenie i “dhuruan” lirinë, domethënë të drejtën dhe mundësinë që periodikisht të zgjidhte si sundimtar të vet njërën nga çetat apo grupçetat e gangsterëve politikë. Ah, po, se edhe mund të harrosh! Popullit i “dhuruan” edhe të drejtën të ikë nga sytë-këmbët, të lërë shtëpitë, tokat, prindërit, gratë e fëmijët dhe të bëhet “perëndimor”.

E, çfarë kërkonte më tepër një popull të cilit, nga mëngjesi deri në darkë, gangsterët politikë dhe shërbëtorët e tyre mediatikë i buçisnin në veshë se asgjë tjetër më e rëndësishme se mirëqenia materiale nuk kishte në këtë botë.

Nuk vonoi shumë dhe u krijuan edhe çetat e gangsterëve ordinerë, të grabitësve të pasurive kombëtare, mbitokësore e nëntokësore. Për të qenë të suksesshëm në synimet e tyre dhe për të siguruar “bekimin” ligjor të grabitjeve, çetave të gangsterëve ordinerë iu nevojitej aleanca me çetat e gangsterëve politikë dhe, kështu, të dyja palët do të siguronin mirëqenien dhe pasurimin marramendës, të propaganduar dhe shitur në popull si triumf i ekonomisë së tregut, i konkurrencës së lirë, i aftësisë dhe zotësisë individuale.

Po ne, të pazotët për të konkurruar në tregun e gangsterizmit dhe tregun e ekonomisë së vjedhur si t’ia bënim?! Ju jeni të lirë të bëni zgjedhjet tuaja!- buçiste zëri i kryetarëve, propaganduesve dhe zëdhënësve të çetave politike- jeni të lirë të ikni ku të doni nëse s’ju pëlqen “Shqipëria demokratike”, domethënë Shqipëria ku vidhet çdo ditë pasuria kombëtare, ku zaptohen tokat dhe banesat e pronarëve të tyre, ku punësohesh në shtet vetëm nëse bëhesh pjesë e çetës politike dhe ku e fiton të drejtën nëpër gjykata vetëm nëse ke xhepin e mbushur me para që burojnë nga krimi dhe mashtrimi.

Kur ne ankoheshim, gangsterët politikë fajësonin çetën kundërshtare, megjithëse silleshin njësoj si ajo, dhe na ngushëllonin me fjalinë moderne: “jemi ende në tranzicion”. Pasi kanë kaluar thuajse 35 vjet nga kalimi në “demokraci”, kryetarët dhe elitarët e çetave të gangsterëve politikë janë pasuruar, duke rrëmbyer pronat e të tjerëve, blerë e ndërtuar vila, toka dhe pallate anekënd vendit dhe, sa më shumë pasurohen, aq më të egër dhe të paskrupuj shfaqen kundër njëri-tjetrit me pretekstin se u qan zemra për hallet tonë.

Për çudi, megjithëse populli është shndërruar në “sundimtar” qysh në 1991 dhe çetat politike në shërbëtore të tij, na rezulton se “sundimtarët” ose janë detyruar të ikin nga vendi ose e çojnë jetën në zgrip në fshatrat dhe qytetet shqiptare. “Shërbëtorët” me “lotaritë” e fituara jetojnë në luks. Gjithsesi, duhet t’i mirëkuptojmë kur deklarojnë se na sodisin të brengosur dhe po punojnë me përkushtim për ne. Kjo lloj “bamirësie” e sundimtarëve s’ishte parë as dëgjuar në historinë e njerëzimit.

Nga ana tjetër, kemi çetat dhe gangsterët ordinerë, trafikantët e drogës, të femrave dhe të tenderimeve qeveritare, të cilët kanë mbushur vendin me kulla moderne, restorante të paparë, rezorte të paanë, hotele të pashoq. Propaganda e gangsterëve politikë dhe mediatikë na thotë çdo ditë se kjo është mrekullia e konkurrencës së lirë dhe e iniciativës private, e lirisë që na sollën ata, gangsterët politikë. Me gjithë këto liri dhe të drejta, thuajse gjysma e shqiptarëve e kanë lënë vendin, dhe të tjerë përgatiten t’i ndjekin nëpër rrugët e botës.

Pas një kohe kaq të gjatë, statistikat na thonë se ende jemi vendi më i prapambetur në Evropë për shumë nga treguesit ekonomikë, të mirëqenies dhe, sidomos, të drejtësisë. Megjithëse ndërtohen çdo muaj shkolla të reja apo riparohen të vjetrat, studimet e institucioneve ndërkombëtare na tregojnë se niveli i arsimit tek ne shkon çdo vit në rënie, se gati 60 për qind e shqiptarëve janë analfabetë funksionalë, që thjesht lexojnë e shkruajnë shqip, por nuk kuptojnë gati asgjë, një kontingjent i përshtatshëm për t’u manipuluar lehtësisht nga gangsterët politikë.

Gangsterët politikë dhe mediat e tyre na thonë se çdo ditë e më shumë familja shqiptare po shpërbëhet, marrëdhëniet midis brezave po përkeqësohen, mosmirënjohja dhe mungesa e nderimit për prindërit po shtohen, autoriteti i prindit, mësuesit dhe priftit, tre institucioneve bazë të formimit moral e shoqëror, po bien në gjendje të lirë, ndërsa solidariteti njerëzor ka shkuar gati në pikën zero.

Megjithatë, bandat politiko-mediatike na këshillojnë të mos dëshpërohemi pasi “këto janë pjesë e demokracisë dhe tregut të lirë, e gjendjes së lirisë së kërkuar…”, shoqëruar me përbetimet se për ne, popullin sovran, po digjen në diell dhe po ngrijnë në akull.

Spitalet nëpër qytetet kryesore rindërtohen dhe pajisen me aparatura të kohës, por shqiptarit “të lirë” i duhet të paguaj sa herë ndodhet përballë njerëzve me bluza të bardha dhe moral të zi, edhe pse qeveritë kanë premtuar e shpallur “shërbimin shëndetësor falas”. Grabitësve të tokave e pronave të huaja iu legalizohen produktet kriminale, ndërsa pronarët e vërtetë dhe historikë duhet të sillen me dekada të tëra nëpër institucionet “demokratike” dhe gjykatat e korruptuara në kërkim të pronave të ligjshme.

Drejtuesit e bandave politike propagandojnë “njerëzillik” në marrëdhëniet e administratës shtetërore me qytetarët, por kur qytetarët ankohen deri fare lart, madje deri tek ata vetë, ndeshin në mospërfilljen, heshtjen, përçmimin dhe arrogancën e “shërbëtorëve” të popullit. Gangsterët ordinerë fusin në dorë pronat shtetërore e private dhe arrijnë t’i regjistrojnë në zyrat e gangsterëve politikë për 2-3 javë. Kur gjykatat i gjejnë fajtorë gangsterët ordinerë e politikë për grabitje pronash, pronarëve të grabitur, qoftë edhe shtetit vetë, nuk iu mjaftojnë as dhjetë vjet për të rimarrë sendin e vjedhur, sepse zyrat vendore e qendrore të gangsterëve politikë nuk janë të interesuar në rivendosjen e të drejtave të shkelura, sidomos të qytetarëve të thjeshtë. A nuk të mjafton që “të sollëm demokracinë dhe lirinë”, dashke edhe pronat e të drejta të tjera?!- kështu të përgjigjen me heshtjen e tyre “shërbëtorët” e tu.

Gangsterët, sidomos ata të shkolluar, i kanë të gjitha mundësitë të bëhen deputetë, ministra, kryeministra e presidentë. Duke qenë mjeshtër të paraqitjes së qëllimeve e synimeve të tyre të vërteta, por të maskuara, si dëshira e vullnet për të na shërbyer ne, duke derdhur lot krokodili për hallet tona dhe duke punuar në errësirë për “hallet” e veta, ata ia kanë dalë mbanë të fitojnë “mendjet dhe zemrat” tona, votat tona, brohoritjet dhe përkrahjen tonë mendjelehtë dhe, kështu, edhe legjitimimin e pushteteve të tyre gangstereske.

Kur ndonjëri prej shefave të gangsterëve politikë, për shkak të rrethanave të brendshme e, më shumë, të jashtme përfundon në arrest shtëpie, ushtarët e çetës përkatëse i mblidhen çdo ditë poshtë ballkonit në shenjë solidariteti moral, politik dhe antiligjor, megjithëse kapobanda e tyre ka pas djegur gjysmën e Shqipërisë për të ardhur në pushtet dhe ka pas shkaktuar rreth tri mijë viktima për ta mbajtur pushtetin me mjetet e dhunës, ngaqë kishte humbur besimin popullor.

Tash gati 35 vjet gangsterët politikë kanë si carta bianca të sjelljes së tyre qenien dhe vetëshpalljen antikomunistë. Duke përqeshur dhe mohuar çdo gjë të shkuar, të sigurt se e shkuara nuk kthehet më, ata na paraqiten si shpëtimtarët tanë dhe si misionarë të së ardhmes sonë. Na thonë në shumë mënyra dhe ne i dëgjojmë me mendje: A jeni të lirë? Dashkeni edhe drejtësi e moral qeverisës! Na paraqesin si “arritje” madhore të tyre pranimin e vendit në një organizatë ushtarake si NATO, duke na e shitur atë si një dhuratë dhe aleancë hyjnore, megjithëse është thjesht një instrument për sigurimin e interesave gjeostrategjike të krijuesve të saj.

Ndërsa e kanë katandisur artin dhe kulturën në një banalitet bulevardesh dhe gjuhën shqipe në një bordello ku cilido horr ordiner, politik apo mediatik mund të fusë fjalë dhe shprehje të mbledhura nëpër rrugicat e Perëndimit, këta karagjozë kanë shpallur si objekte muzeale kombëtare bunkerë apo shtëpiza të kohës së kaluar, ndërkohë që edhe sot shtete moderne ndërtojnë bunkerë e tunele nëntokësor për vetëmbrojtje, ndërkohë shtëpitë, objektet dhe satelitët e vëzhgim-përgjimit ua kanë sjellë në mes të Tiranës, duke i përgjuar këta klounë edhe në shtrat me gratë apo dashnoret e tyre.

Nga njëra anë gangsterët politikë përçmojnë, përqeshin dhe shkatërrojnë bustet dhe varrezat e shqiptarëve të rënë në luftë kundër pushtuesve, në anën tjetër, e kanë mbjellë jugun e Shqipërisë me varreza të ushtarëve grekë të rënë për “Vorioepirin”, apo iu kanë ngritur buste politikanëve grekë që na patën sjellë si dhuratë një peshkop që përgjatë 30 viteve bën në Shqipëri punën e “Zotit Grek”.

Produkti i vërtetë i sundimit të gangsterëve është një popull pa busull jete, gjysma e të cilit endet nëpër botë, ndërsa gjysma e asaj të mbetur ka “nderin” të merret me korrupsion, drogë, vrasje me pagesë, prostitucion dhe bixhoz. E, megjithatë, sa kohë lulëzon marrëzia jonë dhe buçasin altoparlantët e trushpëlarjes mediatike, gangsterët politikë dhe ordinerë do të përcaktojnë fatet tona dhe fatin e vendit tonë.

