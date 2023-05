Gara presidenciale/ Guvernatori i Floridas sulmon Trump: Ai shkatërroi jetët e miliona njerëzve!

Pas një nisjeje të ngatërruar të fushatës, kandidati presidencial i ri i 2024-ës, guvernatori republikan Ron DeSantis, po bën xhiron e mediave dhe po godet kandidatin kryesor republikan, Donald Trump. Gjatë një interviste të enjten me Glenn Beck, DeSantis akuzoi Trumpin se kishte “shkatërruar jetët e miliona njerëzve” gjatë pandemisë Covid-19 duke “ia dorëzuar vendin Fauci”.

DeSantis nuk pranoi më shumë se 1.1 milionë amerikanë që kanë vdekur në të vërtetë nga Covid, një numër që padyshim do të kishte qenë shumë më i madh nëse nuk do të zbatoheshin masat parandaluese. Pavarësisht pretendimeve të DeSantis se politikat kundër bllokimit të Floridës ishin të suksesshme në luftimin e Covid-it, shteti ende përjetoi nivele të larta të vdekshmërisë nga Covid në krahasim me pjesën tjetër të kombit.

DeSantis ka nevojë për Trump një ditë pasi ish-presidenti u tall pa mëshirë nisjen e fushatës së tij në Twitter Spaces duke u shkatërruar nga një mori çështjesh teknike. “Uau! Lansimi i DeSanctus TWITTER është një katastrofë!”, shkroi ish-presidenti në Truth Social. “E gjithë fushata e tij do të jetë një fatkeqësi. SHIKO!”, shtoi ai.

Trump publikoi gjithashtu një reklamë sulmi duke e cilësuar Ron DeSantis si një imitues jashtë markës së stilit dhe politikave të tij. DeSantis u tha nikoqirëve se ai do të “përdorte fuqinë e faljes” për të pastruar të dhënat e të pandehurve të 6 janarit, (grushti i shtetit) që ai mendon se ishin ndjekur penalisht në mënyrë të padrejtë nga qeveria federale.