Gati gjysma e botës shkon në zgjedhje, borxhet dhe kriza në sfond, çfarë do të vendosin liderët në Davos këtë javë?

Udhëheqësit botërorë mblidhen në Davos këtë javë për të planifikuar problemet më urgjente të planetit. Dy luftëra të mëdha, një krizë e anijeve, sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore dhe prova akoma më alarmante të emergjencës klimatike do të thotë se nuk ka mungesë të pikave të bisedimeve. Por kthimi i ideve në veprim kur qeveritë i detyrohen 88.1 trilionë dollarë të paprecedentë të borxheve– pothuajse ekuivalente me prodhimin vjetor ekonomik botëror – do të jetë e vështirë.

Borxhi publik shpërtheu gjatë pandemisë dhe huamarrja e re këtë vit ka të ngjarë të thyejë rekorde në disa ekonomi të mëdha, duke i lënë qeveritë më pak të afta për t’iu përgjigjur goditjeve të tilla si efektet financiare, pandemitë ose luftërat. Edhe në mungesë të një krize të re, rritja e kostove të shërbimit të borxhit do të kufizojë përpjekjet për të trajtuar ndryshimet klimatike dhe kujdesin për popullsinë në plakje. Shërbimet publike në shumë vende janë tashmë të tendosura pas shkurtimeve të njëpasnjëshme buxhetore.

Akoma më shqetësuese, me rritjen e barrës së borxhit, qeveritë mund ta gjejnë veten të paaftë për të marrë më shumë hua për të shërbyer detyrimet ekzistuese dhe për të financuar shërbimet bazë në mënyrë adekuate.

Një qeveri e paaftë për të financuar borxhin e saj “do të detyrohet të zbatojë shkurtime të papritura dhe të dhimbshme” të shpenzimeve ose rritje të taksave, tha Michael Saunders, një ish-anëtar i komitetit të politikës monetare të Bankës së Anglisë.

“Dhe një qeverie të tillë mund t’i mungojë hapësira fiskale për t’iu përgjigjur goditjeve negative të ardhshme, duke parandaluar mbështetjen fiskale kur është më e nevojshme”, tha ai për CNN.

Saunders, tani një këshilltar i lartë ekonomik në konsulencën Oxford Economics, nuk mendon se ekonomitë e pasura po i afrohen asaj që është afërsisht ekuivalente me një limit kredie personale dhe tregon për oreksin e qëndrueshëm të investitorëve për borxhin e qeverisë. Por kjo nuk do të thotë se kufiri nuk do të testohet “10, 20, 30 vjet nga tani”.

Testimi i kufirit

Mbretëria e Bashkuar, ekonomia e gjashtë më e madhe në botë, ofron një histori paralajmëruese se sa keq gjërat mund të shkojnë kur investitorët refuzojnë planin e një qeverie për të marrë hua. Në shtator të vitit 2022, paundi dhe obligacionet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, ose bonot, u shitën ndjeshëm, pjesërisht në përgjigje të planeve të ish-kryeministres Liz Truss për të emetuar më shumë borxhe në mënyrë që të paguante shkurtimet e taksave. Normat e hipotekave dhe kostot e tjera të huamarrjes u rritën pasi investitorët kërkuan prime shumë më të larta për zotërimin e borxhit të Mbretërisë së Bashkuar. Banka e Anglisë u detyrua përfundimisht të ndërhynte dhe të zotohej se do të blinte obligacione në “çfarëdo shkalle që është e nevojshme”.

“Nëse mosfunksionimi në këtë treg do të vazhdonte ose do të përkeqësohej, do të kishte një rrezik material për stabilitetin financiar të Mbretërisë së Bashkuar”, tha në atë kohë Dave Ramsden, një zyrtar i lartë në bankën qendrore. “Kjo do të çonte në një reduktim të fluksit të kredisë në ekonominë reale.”

Ndërsa bankat qendrore mund të ofrojnë mbështetje të përkohshme emergjente, ato nuk mund të financojnë deficitet e qeverisë në vend të investitorëve të obligacioneve.

Thjesht pyesni Argjentinën e goditur nga kriza , ku për vite me radhë banka qendrore shtypte pesos për të ndihmuar qeverinë në shpenzimet e saj, në mënyrë që të ndihmojë vendin të paguajë interesat për borxhin e saj dhe të shmangë mospagimin. Kjo taktikë bëri që vlera e monedhës të binte dhe çmimet të rriteshin. Inflacioni vjetor kaloi 211% muajin e kaluar, niveli më i lartë në tre dekada.

Një vit me rrezik zgjedhjesh

Buxhetet e qeverisë do të përballen me një rishikim të ri këtë vit nga investitorët në gatishmëri të lartë për politikanët e tunduar për të bërë premtime në një përpjekje për të fituar votuesit. Gjysma e popullsisë së botës shkon në votime. Kjo pjesë e zgjedhjeve do të thotë pak nxitje për shtrëngimin e rripave në mesin e administratave ekzistuese, duke rritur gjithashtu perspektivën që liderët e ardhshëm do të kërkojnë të lënë shenjën e tyre me planet e reja të taksave dhe shpenzimeve.

Tashmë, borxhi po formohet të jetë një çështje kyçe në zgjedhjet e këtij viti në SHBA, të cilat do të kulmojnë në zgjedhjet presidenciale në nëntor. Nivelet rekord të huamarrjes publike janë bërë një pikë e madhe mosmarrëveshjeje midis republikanëve dhe demokratëve, duke përkeqësuar ngecjet mbi buxhetin kombëtar që kërcënojnë periodikisht t’i lënë agjencitë federale të fondeve nga uria dhe t’i pengojnë ato të funksionojnë.

Rritja e borxhit dhe maksimumi politik kanë bërë tashmë ndikimin e tyre në vlerësimin e kreditit të Amerikës, i cili zakonisht ndikon në kostot e huamarrjes për qeverinë, bizneset dhe familjet.

Fitch uli vlerësimin e tij për borxhin sovran të SHBA në AA+ nga niveli më i lartë AAA gushtin e kaluar, duke përmendur polarizimin politik si një faktor në vendimin e tij. Ndërkohë, në nëntor, Moody’s paralajmëroi se mund të heqë gjithashtu vlerësimin e fundit perfekt të Shteteve të Bashkuara nga tre agjencitë e mëdha të vlerësimit.

“Një nga elementët kryesorë që mbështet besueshmërinë e një vendi mbi aftësinë e tij për të shlyer (borxhin) është konsensusi politik,” tha Raghuram Rajan, një ish-guvernator i Bankës Rezervë të Indisë.

“Nuk është e paimagjinueshme që nëse demokracia merr një rënie në Shtetet e Bashkuara, nëse ka një ndjenjë se do të ketë një fatkeqësi politike, vlera e obligacioneve sovrane të SHBA-së do të bjerë, shtoi ai. Dhe kjo do të rriste kostot e huamarrjes së qeverisë.

IA në shpëtim?

Edhe nëse shmangen skenarët më të këqij, rritja e kostos së shërbimit të borxhit pas një rritjeje të shpejtë të kohëve të fundit në normat zyrtare të interesit po largon shuma gjithnjë e më të mëdha parash nga shërbimet jetike publike – dhe duke e bërë më të vështirë trajtimin e krizës klimatike.

Sipas raporteve në mediat në Mbretërinë e Bashkuar, Partia Laburiste kryesore e opozitës në Britani ka zvogëluar disa nga planet e saj të mëdha të shpenzimeve të gjelbra për shkak të shqetësimeve për shtimin e barrës së borxhit të vendit. Në vitin aktual financiar, i cili përfundon më 5 prill, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar pritet të shpenzojë më shumë për interesat e borxhit (94 miliardë £, ose 120 miliardë dollarë) sesa për arsimin ose mbrojtjen, sipas Zyrës për Përgjegjësinë e Buxhetit, një mbikëqyrës fiskal.

Në Shtetet e Bashkuara, kostot e interesit për një masë të përbashkët u rritën në 659 miliardë dollarë në vitin fiskal 2023, i cili përfundoi më 30 shtator, sipas Departamentit të Thesarit. Kjo është 39% më shumë nga viti i kaluar dhe gati dyfishi i asaj që ishte në vitin fiskal 2020.

Në vitin 2023, qeveria shpenzoi më shumë për të shërbyer borxhin e saj sesa për secilin prej strehimit, transportit dhe arsimit të lartë, sipas Komitetit për Buxhetin Federal të Përgjegjshëm, një organizatë jofitimprurëse.

Rritja e borxhit të ekonomive të përparuara që këto pagesa të mëdha interesi ilustrojnë pjesërisht përkon me ngadalësimin e rritjes ekonomike dhe një rritje të numrit të të moshuarve në krahasim me njerëzit në moshë pune. Në këtë sfond, është e paqartë se si bota do të gërmojë veten nga vrima e saj e borxhit.

“Ajo që mund të na shpëtojë relativisht pa dhimbje është nëse kemi përmirësime të mëdha të produktivitetit pa humbje të vendeve të punës”, tha Rajan, tani profesor i financës në Universitetin e Chicago Booth School of Business, për CNN, duke sugjeruar se inteligjenca artificiale mund të mbajë çelësin. Në të vërtetë, shumë ekspertë mendojnë se një bum produktiviteti i fuqizuar nga AI mund të transformojë fatin e ekonomisë globale. Le të shpresojmë që gjatë ditëve në vijim në Zvicër të na tregojnë se si.

j.l./ dita