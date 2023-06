Gati të nisë finalja e Kupës në Elbasan. Tirana për të harruar kampionatin, Egnatia për historinë (formacionet)

Tirana dhe Egnatia do përballen sot në 19:00 për finalen e Kupës së Shqipërisë. Dueli zhvillohet në “Elbasan Arena”, me skuadrat që duan të mbyllin sezonin me një trofe. Bardheblutë e Shehit e mbyllën kampionatin në vendin e dytë, teksa Partizani fitoi Superligën me “fotofinish”. Tirana do kërkojë të harrojë zhgënjimin në kampionatin që ia mori Partizani në fotofinish dhe incidentet, kurse rrogozhinasit e Egnatias për të fituar të parën e historisë.

Nga ana tjetër, Egnatia është për herë të parë në finale, teksa ka siguruar pjesëmarrjen në Conference League, duke u renditur në vendin e tretë në kampionat, pas një sezoni fantastik. Për 90 ose më shumë minuta, miqtë Orges Shehi dhe Edlir Tetova do jenë kundërshtar për këtë trofe, duke dashur të dërgojnë skuadrat e tyre te suksesi. Të dy trajnerët kanë zbardhur titullarët. Për këtë sfidë, FSHF ia ka besuar arbitrimin kryesorit të FIFA-s, Enea Jorgji. Formacionet zyrtare: Tirana (4-3-3): Lika, Toshevksi, Najdvoski, Behiratche, Përgjoni; Hila, Deliu, Qefalija; Haxhiu, Berisha, Abazaj. Trajner: O. Shehi Egnatia (4-3-3): Sherri; Fangaj, Malota, Memolla, Musta; Zejnullai, Mëllugja, Fernando; Kasa, Dwamena, Jackson. Trajner: E. Tetova