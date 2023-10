Gënjyen se në zonë nuk kishte kanabis të mbjellë, pezullohen 5 efektivët e policisë në Pukë

Komisarin E. P. (ish-shef i Seksionit për Hetimin e Krimeve, në Komisariatin e Policisë Pukë), aktualisht me detyrë shef i Seksionit për Arkivën Kriminale dhe Cilësinë e Informacionit, në DVP Shkodër;

Inspektorët A. N. (me detyrë SPZ), P. F. (me detyrë ndihmësspecialist për informacionin policor dhe arkivën kriminale), Z. M. dhe F. A. (të dy me detyrë oficerë të Patrullës së Përgjithshme), në Komisariatin e Policisë Pukë.