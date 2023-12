Gjatë këtij viti u asgjësuan 300 mijë rrënjë kanabis, Balla: Vitin tjetër vëzhgim me dronët ‘bayraktar’

Mbi 300 mijë rrënjë kanabis sativa u asgjësuan përgjatë këtij viti, teksa rreth 500 persona janë arrestuar.

Në konferencën e përbashkët me partnerët italianë, ministri i Brendshëm, Taulant Balla tha se më shumë se 1/3 e parcelave me drogë u identifikuan nga Guardia di Finanza, e cila monitoroi edhe këtë sezon çdo pëllëmbë tokë të dyshuar.

“Janë 662 vepra penale për kultivim të bimëve narkotike, nga të cilat 549 janë raste kultivimi, e 113 procedime proaktive, duka asgjësuar pothuajse 300 mijë bimë narkotike në zonat më problematike të vendit. Janë kryer 184 mijë kontrolle dhe janë mbi 346 mijë orë shërbimi të strukturave të Policisë së Shtetit”, tha ministri Taulant Balla.

Për vitin e ardhshëm policia ka në plan të përdorë teknologjinë në luftën kundër kanabisit.

“Pa dyshim, teknologjia, është ajo që ka shërbyer më së miri, jo vetëm pjesa që lidhet me kontrollin ajror nga Guardia di Finanza, e cila qëndron në thelbin e suksesit, por edhe përdorimi i dronëve. Vitin e ardhshëm ne do të kemi mundësi të bëjmë edhe fotografimet, qoftë me satelit, por qoftë edhe me dronët “Bayraktar”, në mënyrë që të gjitha këto të rrisim sa më shumë kontrollin e të gjithë territorit”, vijoi Balla.

Italia vijon të mbetet partner i rëndësishëm i Shqipërisë në bashkëpunimin kundër krimit.

“Nuk është e rastësishme që ndër 16 operacione ndërkombëtare që zhvillon aktualisht policia italiane, jashtë Italisë, 14 prej tyre janë me Policinë Shqiptare”, tha Balla.

Qarqet më problematike këtë vit për kultivimin e kanabisit ishin Lezha, Shkodra dhe Kukësi dhe Durrësi kryesisht në zonën e Krujës.

