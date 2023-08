Gjermanët të pakënaqur me Scholz: Gati dy të tretat e votuesve duan një qeveri të re

Një sondazh tregon se gati dy të tretat e votuesve duan të “heqin prizën” ndaj koalicionit qeverisës të Gjermanisë. Sondazhi vjen menjëherë pas shifrave që tregojnë se shumica e gjermanëve janë të pakënaqur me kancelarin Olaf Scholz dhe qeverinë e tij.

Rreth 64% e gjermanëve që u përgjigjën në sondazhin e publikuar të shtunën thanë se ndryshimi i qeverisë do ta bënte vendin një vend më të mirë.

Çfarë tjetër tregoi sondazhi?

Vetëm 22% e të anketuarve nga agjencia e sondazheve INSA donin të mbanin koalicionin aktual qeverisës. E njëjta përqindje thanë se ishin të kënaqur me punën e Olaf Scholz si kancelar, me 70% që thanë se nuk ishin.

Anketuesit pyetën gjithashtu për koalicionin e ashtuquajtur “semaforik” të socialdemokratëve të qendrës së majtë (SPD), të Gjelbërve dhe Demokratëve të Lirë neoliberalë (FDP). Votuesit u pyetën se si u përball me “Koalicionin e Madh” të Kancelares Angela Merkel të Kristian Demokratëve/Kristian Socialistëve (CDU/CSU) dhe SPD-së.

Vetëm 10% thanë se koalicioni aktual po shkonte më mirë, me 49% që e shohin atë si më keq. Rreth 28% thanë se rezultati ishte i përzier në varësi të fushave të politikave.

Një ditë më parë, sondazhi “Politbarometri” i publikuar nga Forschungsgruppe Wahlen (Grupi i Kërkimeve Zgjedhore) të Gjermanisë në emër të transmetuesit publik ZDF tregoi gjithashtu pakënaqësi të votuesve me Scholz.

Ai zbuloi se 51% ishin të pakënaqur me performancën e tij në detyrë dhe se 58% mendonin se qeveria po bënte një punë të dobët.

Një rresht i argjendtë për kancelaren ishte pak më shumë se gjysma e gjermanëve që mendonin se një qeveri e udhëhequr nga konservatorët e opozitës nuk do të bënte më mirë.

Kishte një mbështetje të dobët historikisht edhe për SPD-në e Scholz-it. Vetëm 19% thanë se do të votonin për partinë nëse zgjedhjet ishin të afërta, me të Gjelbërit me 15% dhe FDP me 7%.

Blloku CDU/CSU shënoi 26% të mbështetjes së votuesve në sondazh, ndërsa partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) mori 19%.

Udhëheqësi i AfD-së Tino Chrupalla tha të shtunën se partia e tij kishte CDU/CSU-në fort në vështrimin e saj, me përqindjen e votuesve të AfD-së që ishte rritur nga 10.3% në zgjedhjet e përgjithshme të 2021 në 21% në muajt e fundit.

“Udhëheqësi i CDU-së Friedrich Merz donte të na përgjysmonte”, tha Chrupulla, duke iu referuar pretendimit të Merz në 2018 se partia e tij do të shmangte me siguri sfidën e AfD-së nga e djathta. “Në vend të kësaj, ne jemi dyfishuar”, tha politikani në një konferencë për degën e partisë në shtetin verior të Saksonisë së Poshtme.

“Ne duhet të përgjysmojmë CDU-në”, shtoi ai, duke marrë gjithashtu një goditje ndaj të Gjelbërve si “partia më e rrezikshme” që duhet të mposhtet.

j.l./ dita