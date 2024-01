Gjermania në rrugën e duhur për një recesion dy-vjeçar

Gjermania është në rrugën e duhur për recesionin e saj të parë dyvjeçar që nga fillimi i viteve 2000, pasi ekonomia e saj u tkurr në vitin 2023 mes ndikimit të kostove më të larta të energjisë dhe kërkesës më të dobët industriale.

Zyra kombëtare gjermane e statistikave tha se “krizat e shumta” që prekin ekonominë kishin kontribuar në një rënie prej 0.3% të produktit të brendshëm bruto (PBB) në 2023, krahasuar me vitin e kaluar, pasi normat më të larta të interesit dhe kostot e larta të jetesës patën ndikimin e tyre.

“Me gjithë rëniet e fundit të çmimeve, çmimet mbetën të larta në të gjitha fazat e procesit ekonomik dhe vunë një pengesë në rritjen ekonomike”, tha Dr Ruth Brand, presidentja e zyrës së statistikave, në një konferencë shtypi në Berlin të hënën, raporton The Guardian.

“Ekonomia gjermane nuk e vazhdoi rimëkëmbjen e saj nga rënia e mprehtë ekonomike e përjetuar në vitin pandemik të 2020.”

Ekonomia e Gjermanisë ishte 0.7% më e lartë në vitin 2023 sesa në 2019, një vit para fillimit të pandemisë. Megjithatë, analistët thanë se ekonomia më e madhe e Evropës ishte në rrugën e duhur për një vit tjetër të rritjes së ndenjur në 2024 në rastin më të mirë, me një rrezik të rritur për një vit të dytë radhazi të prodhimit negativ.

Carsten Brzeski, kreu global i kërkimit makro në bankën holandeze ING, tha: “Nuk ka asnjë rikthim të afërt në horizont dhe ekonomia duket se do të kalojë në recesionin e parë dyvjeçar që nga fillimi i viteve 2000.

“Ne presim që gjendja aktuale e stagnimit dhe e recesionit të cekët të vazhdojë. Në fakt, rreziku që viti 2024 të jetë një vit tjetër recesioni është i lartë.”

Në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, ekonomia gjermane u tkurr me 0.3% krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Baza industriale dominuese e Gjermanisë, duke përjashtuar ndërtimin, ra me 2% gjatë vitit, pasi kostot më të larta të energjisë dhe ulja e kërkesës brenda dhe jashtë vendit ndikuan në prodhimin e fabrikës.

Duke reflektuar ndikimin e faturave të larta të energjisë dhe kostove të huamarrjes tek konsumatorët, konsumi i familjeve ra me 0.8% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa shpenzimet e qeverisë ranë me 1.7%.

Midis ekonomive të përparuara, Gjermania pritet të përjetojë një nga performancat më të dobëta këtë vit, me parashikimet e BE-së të publikuara në nëntor që parashikojnë rritje prej 0.8%. Ekspertët thanë se ekonomia e vendit ishte në “modalitet krize të përhershme” pasi fërkimet e zinxhirit të furnizimit, presionet e vazhdueshme inflacioniste, kërkesa më e dobët globale për mallrat e prodhuara dhe normat më të larta të interesit rënduan mbi prodhimin kombëtar.

Andrew Kenningham, kryeekonomisti i Evropës në konsulencën Capital Economics, tha: “Rënia e fundit e inflacionit duhet të sigurojë një lehtësim për familjet, por investimet rezidenciale dhe të biznesit ka të ngjarë të tkurren, ndërtimi po shkon drejt një rënieje të madhe dhe qeveria po shtrëngon politikën fiskale në mënyrë të mprehtë. Ne parashikojmë rritje zero të PBB-së në vitin 2024.

Shifra të veçanta të hënën treguan se prodhimi industrial në të gjithë zonën e euros ra për të tretin muaj radhazi në nëntor, me një rënie prej 0.3% në muaj pasi rëniet në Itali dhe Gjermani u kompensuan nga rritja në Francë dhe Spanjë.

