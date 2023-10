Gjithnjë e më shumë njerëz po e shohin dashurinë si aritmetikë

“Ajo gjendet duke ndjekur profecitë e lashta, duke u nisur në kërkime të rrezikshme… Diçka e tillë, kush e di. Gjithsesi, duket sikur gjetja e një të dashure ishte e vështirë përpara kompjuterëve!”

Emri i tij është Jakob. Aktualisht ai është 32 vjeç dhe punon në financë, duke krijuar softuer që ndihmon bankat të respektojnë rregulloret. Ai ka flokë kaçurrela të errëta dhe mjekër, një vetull të majtë që ngrihet shpesh.

Për pjesën më të madhe të jetës së tij, Jakobi doli në takim vetëm kur kishte marrë shenja të qarta inkurajimi nga një prej shumë grave që i dukeshin të bukura ose magjepsëse. Në vitin 2013 ai u transferua në Nju Jork nga Karolina e Veriut. Falë volumit të njerëzve që përdorin aplikacionet e takimeve, papritur u bë e mundur të kalonte çdo natë të javës me një grua tjetër, e cila tashmë ishte e intriguar nga personaliteti i tij në internet.

Mes tyre ishte njëra që merrej me prodhimin e djathit. Stilistja e modës. Tre studente të ndryshme të shkollës së mjekësisë. Jakobit i pëlqenin të gjitha.Në çdo takim, ai “pushonte” në botën e një personi tjetër dhe mësoi diçka të re.

Por në mënyrë kumulative, përvoja ishte dërrmuese.

Jakobi e dinte se donte të merrej seriozisht me dikë, por e kishte të vështirë të peshonte meritat e secilës prej këtyre partnereve të mundshme kundër njëra-tjetrës.

Pra, ai bëri atë që dinte më mirë: ai bëri një spreadsheet. Ai e quajti atë “Si të zgjidhni një perëndeshë”.

Kur ai ma përshkroi këtë, disa nga llogaritjet ishin përtej të kuptuarit tim. Por miqtë e mi me mendje më sasiore dukeshin të impresionuar.

Jacob donte të gjente se cila nga gratë që kishte takuar në internet do të ishte partnerja më e mirë e jetës. Filloi duke renditur cilësitë ideale për të dashurën, më pas i peshoi sa më objektivisht. Seksi i shkëlqyer, për shembull, vlente përafërsisht sa një e treta e bisedës së shkëlqyer, pasi njerëzit zakonisht shpenzojnë më pak kohë duke e bërë atë. Kategoritë e tjera ishin të veçanta për të. Jakobi vendosi gjithsej 15 atribute, duke shpresuar se duke i veçuar kërkesat, ai mund t’i krahasonte në një mënyrë sistematike.

“Statusi – miqtë e admirojnë”, “Do të jetë mami e zgjuar, e përkushtuar” dhe “Pushim emocional” vlerësuan respektivisht 5, 9 dhe 6 pikë. Por Jakobi ende nuk e dinte nëse vlerësimet ishin të drejta.

Në një moment ai mendoi të përdorte renditjen në çift për të vlerësuar hierarkinë e tij të prioriteteve dhe statistikat e avancuara për të përcaktuar rëndësinë relative të cilësive të “perëndeshës”.

Ai i kishte mësuar këto truke në një klasë të shkollës së biznesit për çmimin e mallrave. Në fund të fundit, Jakobi zgjodhi një qasje më të thjeshtë.

“Një numër i supozuar është më mirë se të mos përdorësh fare numra”, ishte motoja e tij.

Më pas ai shënoi çdo atribut gruaje, i shumëzoi ato numra me peshën e tyre dhe shtoi rezultatet për të marrë një rezultat përfundimtar. Por kishte një problem: Jakobi nuk e dinte se çfarë llogaritej si një rezultat mjaft i lartë për të treguar se ai duhet të ndalonte së takuari dhe të qetësohej.

Ishte e çuditshme, por e kisha zili. Të gjitha bisedat e turbullta, pasiguria dhe spekulimet, leximi obsesiv nga afër i mesazheve me tekst ishin reduktuar në shifra të rregullta. Jacob nuk po i objektivizonte gratë duke vlerësuar pamjen e tyre, siç mund të bënte një artist i zgjedhur. Rezultatet e tij matën përputhshmërinë. Dhe ai nuk po pretendonte se sistemi i tij ishte perfekt. Masat në një kategori, me peshë shumë të lartë (15!), ishin krejtësisht spekulative – vlerësimi i Jakobit se sa shumë e admironin takimet e tij.

Por pavarësisht këtyre papërsosmërive, të dhënat ishin një udhëzues më i mirë për të përfunduar me një “marrëveshje të mirë” sesa mençuria konvencionale: ndiqni zemrën tuaj, qëndroni jashtë kur gjërat bëhen të vështira, dashuria do të zgjasë. Emocionet ishin thjesht kokteje misterioze të oksitocinës dhe feromoneve, besonte Jacob.

Jacob është vetëm njëri nga një numër në rritje i njerëzve që kërkojnë frymëzim nga shkollat ​​​​e biznesit dhe jo nga poezia në kërkimin për të gjetur partnerin e duhur. Ky qëndrim kokëfortë është i dukshëm në kthesën praktike që ka marrë leksiku i zjarrtë i romancës vitet e fundit. Ne kërkojmë partnerë, jo shpirtra binjakë.

Siç më tha kohët e fundit Carolyn Yates, një shkrimtare dhe redaktore në Los Anxhelos, romanca është “të zbulosh në mënyrë efikase se çfarë funksionon mes njerëzve, po aq sa të fshihesh nga ndjenjat”. Yates ka marrëdhënie të hapur. Marrëdhëniet e tyre shpesh ndryshojnë në mes romantike, platonike dhe seksuale dhe ata shkojnë në shumë takime të para. Me partnerë të rinj dhe të vjetër, Yates merr shënime të shumta nga temat e bisedës deri te ato që hanin dhe nëse takimi përfshinte seks apo skllavëri.

Yates nuk është e vetmja që ka zbuluar se një qasje e ngjashme me biznesin ndaj marrëdhënieve i ka bërë ato më të sjellshme.

Një çift nga Zelanda e Re vendosi Agile, një sistem të menaxhimit të projektit që kompani të tilla si Microsoft dhe Lockheed Martin përdorin për të thjeshtuar proceset nëpër ekipe, në martesën e tyre. Qëllimi ishte përmirësimi i vazhdueshëm. Ata mbajtën takime mujore retrospektive, ku rishikuan sukseset dhe dështimet personale dhe caktuan “pikat e veprimit” për periudhën e ardhshme njëmujore.

Të gjithë këta njerëz po përpiqen të optimizojnë procesin e marrjes së një partneri dhe mbajtjes së një marrëdhënieje. Optimizimi u rrit nga përpjekjet për të zgjidhur problemet e botës reale me teknika matematikore.

Njerëzit kanë më shumë gjasa të kenë përjetuar efektet e optimizimit në vendin e tyre të punës. Konsulentët e menaxhimit, për shembull, përdorën statistika për të ndihmuar kompanitë të performojnë më mirë. Për të maksimizuar një variabël, siç është fitimi, ata manipuluan inpute të ndryshme, si kostot e inventarit dhe numrin e punonjësve. Sot, optimizimi aplikohet rregullisht më afër shtëpisë në stërvitje, gjumë dhe dietë. Nëse këto tani mund të gjurmohen dhe thjeshtohen, ndoshta të njëjtën gjë mund të bëjmë me dashurinë dhe seksin.

A nuk janë marrëdhëniet thjesht ndërveprime që mund të bëhen më efikase dhe më pak të prirura ndaj fërkimit? Me fjalë të tjera, a nuk janë vetëm një problem biznesi?

Për shekuj martesa ishte një transaksion ekonomik, një mjet për të shkëmbyer pronën dhe për të siguruar transmetimin e saj ndër breza nëpërmjet krijimit të trashëgimtarëve legjitimë.

Në disa pjesë të botës është ende. Ishte vetëm gjatë Revolucionit Industrial që romanca u injektua në martesë. Më parë, martesa ishte në thelb një kontratë midis dy familjeve. Me rritjen e punës me pagë dhe një ekonomi industriale të bazuar jashtë shtëpisë, sfera shtëpiake u aneksua për romancën. Në disa vende ky tranzicion ndodhi shumë më vonë. Dashuria është lejuar të luajë një rol më të madh në zgjedhjet e martesës së njerëzve në Kinë vetëm në 40 vitet e fundit. Në Indi, martesat e rregulluara janë ende normë, megjithëse të rinjtë gjithnjë e më shumë po përcaktojnë vendimin përfundimtar.

Tendenca aktuale për maksimizimin e fitimeve në dashuri, pra, është një rikthim në qasjen origjinale pragmatike.

Familja tradicionale bërthamore ka filluar të duket e vjetër për shumë të rinj. Normat e martesave kanë rënë me 8% në Amerikë në dhjetë vitet e fundit.

Pronësia e shtëpisë është gjithnjë e më e paarritshme dhe qiraja bëhet më e menaxhueshme kur ndahet në disa mënyra. Rritja e fëmijëve shpesh kërkon më shumë se dy persona, pavarësisht nëse ndihma shtesë vjen në formën e dadove apo të afërmve. A është vërtet kaq i ndryshëm bashkë-prindërimi në një throuple (një marrëdhënie që përfshin tre partnerë)?

Rreth 5% e marrëdhënieve amerikane janë në mënyrë konsensuale jo monogame, sipas një studimi të botuar në 2014 nga Universiteti Chapman dhe Universiteti i Miçiganit. Në vitin 2017, Journal of Sex and Martal Therapy vuri në dukje se një e pesta e amerikanëve raportuan se ishin përfshirë në jo-monogami konsensuale në një moment të jetës së tyre. Kjo përqindje ishte më e lartë në mesin e popullsisë LGBTQ , por përndryshe ishte konstante sipas moshës, nivelit arsimor, të ardhurave, fesë, rajonit, përkatësisë politike dhe racës.

Jakob ishte duke qëndruar në shkallët jashtë një apartamenti, gjysmë i zhveshur kur mendoi për herë të parë të dilte me dy persona njëherësh. Disa minuta më parë ai kishte qenë në banesën e një shoqeje të klasës. Ajo e kishte ftuar për të punuar në një projekt, më pas doli nga dhoma e saj e gjumit me të brendshme. Jakob u tremb. Impulsi i tij i parë ishte gjithashtu të zhvishej. Pastaj iu kujtua se, me një mendje më të kthjellët, ai kishte peshuar të mirat dhe të këqijat e tradhëtisë dhe kishte vendosur kundër saj. Duke i kapur rrobat në panik, Jakobi iku.

Në atë moment, Jakobi kishte dalë me një grua për dy vjet, e cila jetonte mijëra kilometra larg. Ai u takua me Natashën – ky nuk është emri i saj i vërtetë dhe ajo nuk pranoi të komentonte për këtë artikull – në Izrael, ku jetojnë prindërit e Jakobit, kur ajo shkoi për vizitë nga Rusia.

Jakob thotë se ai e dinte se ishte i dashuruar kur ata qëndruan zgjuar një natë duke zgjidhur problemet e probabilitetit veshur vetëm me të brendshmet e tyre. Jakobi po aplikonte në shkollën e biznesit. Të dy donin martesë dhe fëmijë dhe të transferoheshin në Amerikë.

Jakobi e dinte që tradhëtia ishte e gabuar, sepse gënjeshtra ishte e gabuar. Megjithatë, situata në të cilën u gjend me shoqen e tij të klasës në shkollë dukej perverse – ai po refuzonte një qenie njerëzore të bukur dhe interesante që e kishte zgjedhur në mënyrë të pamundur, në mënyrë që të dilte me dikë që mund ta shihte vetëm herë pas here. I erdhi një zgjidhje.

Herën tjetër që ai dhe Natasha u takuan, Jacob shtroi pyetjen: po për një marrëdhënie të hapur? Siç doli, ajo kishte planifikuar t’i kërkonte të njëjtën gjë.

Pas diplomimit, Jacob dhe Natasha të dy nisën punë lidhur me degën e financës në Nju Jork. Ata u transferuan së bashku, duke nënshkruar një kontratë qiraje për një apartament me një dhomë gjumi, në katin e 18-të në një kullë xhami. Ata vendosën të kishin marrëdhënie të hapur, duke u takuar me të tjerët ndërsa e donin njëri-tjetrin.

Utopistët amerikanë që shpikën shprehjen “dashuri e lirë” në shekullin e 19, e panë qasjen e tyre kolektive ndaj seksit si pjesë të një programi politik që do të rezultonte në shkatërrimin e kapitalizmit. Me mungesën e monogamisë, “acari dhe akulli i egoizmit dhe ekskluzivitetit u shkrinë”, shkroi një anëtar i komunitetit utopik Oneida, i cili u krijua në veri të Nju Jorkut në 1848.

Të gjithë flinin me kë donin, por nëse ndonjë çift lidhej shumë, ndërhynte një këshill bashkëmoshatarësh për të parandaluar posesivitetin. Edukimi i fëmijëve ishte gjithashtu kolektiv. Fëmijët u edukuan që të mos thoshin kurrë “unë” ose “imja”, por gjithmonë “ne” dhe “tona”.

Më shumë se një shekull më vonë, një brez pasues i avokatëve të dashurisë së lirë – feministët radikale dhe çlirimtarët homoseksualë – morën frymëzim nga Oneida. Këto grupe besonin se monogamia prodhonte njësi familjare individualiste, në të cilat rolet e pabarabarta gjinore pasqyronin pabarazinë në shoqëri në përgjithësi. Dashuria pa kufi, u argumentua, do të çmontonte patriarkinë së bashku me kapitalizmin.

Në kohën kur Jakobi nisi marrëdhënien e tij të hapur, shumë nga këto komunitete ishin larguar nga parimet e tyre utopike.

Sot, kritikët e monogamisë rrallë argumentojnë se ajo është shumë individualiste. Përkundrazi, monogamia konsiderohet e pamjaftueshme e përshtatur për kërkimin e lumturisë personale.

“Ne shpenzojmë më shumë se kurrë duke zgjedhur partnerin e duhur dhe lidhim gjithnjë e më shumë shpresat, ëndrrat dhe identitetin tonë në partneritet,” shkroi Jacob në një postim në blog.

“Pothuajse në mënyrë të pashmangshme, marrëdhënia nuk arrin të përmbushë premtimin e saj.”

Format e reja të marrëdhënieve përdorin domosdoshmërisht në mënyrë krijuese materialet që shoqëria u ofron atyre, kështu që ndoshta është e pashmangshme që ato të kenë nuanca të caktuara korporative. Për shkak se marrëdhëniet jo-monogame gjithashtu nuk kanë mbrojtje ligjore – martesa në grup është e paligjshme në shumë vende dhe në Amerikë mund të përballeni me diskriminim ligjor të punësimit në bazë të stilit të marrëdhënies.

Kur Jacob vendosi të kishte një marrëdhënie të hapur, ai nuk e kishte zbuluar ende komunitetin racionalist, por në shumë mënyra, ai ishte gati për të. Ai e kishte folur më parë për reagimet e brendshme me një mendim të qetë dhe kritik, si kur vendosi të mos e tradhtonte Natashën me shoqen e tij të klasës. Me siguri xhelozia do të ishte aq e lehtë për t’u anashkaluar? Xhelozia kishte nxitës si dhe simptoma. Nëse këto do të katalogoheshin dhe do të shmangeshin, ndoshta përbindëshi mund të përmbahej.

Herët e para që Jacob filloi të ndihej xheloz për partnerët e tjerë të Natashës, ai shpërqendrohej duke luajtur videolojëra. Më në fund ai u mësua me ndjenjën, e cila u bë më pak e mprehtë si rezultat. Ata miratuan një politikë “mos pyet, mos thuaj” që i ndihmoi ta shmangnin atë krejtësisht.

Më pak se një vit pasi u transferuan së bashku, Natasha u nda me Jacob. Ai u habit. Vetëm disa javë më parë, çifti sapo kishte nënshkruar një kontratë qiraje për apartamentin e tyre për një vit tjetër. Megjithëse Jakobi e dinte se ata kishin probleme, ai mendonte se ishin të vogla: ajo po punonte shumë. Ajo ishte bërë një fanatike ushtrimesh. Ai po shtonte në peshë.

Jakobi filloi të pyeste veten nëse ai e kishte mashtruar veten me besimin e tij se mund të ndryshonte ndjenjat e tij. Ndoshta ai dhe Natasha nuk janë krijuar për njëri-tjetrin? Në fillim këto mendime e bënë atë të dëshpëruar. Por shpejt Jakobi e kuptoi se mund ta kthente këtë realizim në përfitime praktike.

Kur Natasha u kthye në Nju Jork një muaj pas ndarjes, Jakob i sugjeroi asaj të kthehej sërish në shtëpi.

“I dashuri juaj është në një gjendje tjetër. Mendoj se mund të jemi shokë dhome të shkëlqyer.” Gjithçka që duhej të bënin ishte të flinin në anët e ndryshme të shtratit pa u prekur. Natasha u pajtua me gatishmëri dhe, për pak kohë, gjërat shkuan mirë. Së shpejti, ajo e pyeti nëse edhe i fejuari i saj mund të jetonte me ta. Jakobi ra dakord.

Jakobi nuk e ka ende plotësisht të qartë se si gjërat shkuan keq, por ai e di këtë: një mbrëmje, i fejuari i Natashës doli nga dhoma e tyre e gjumit për të qortuar Jakobin për të qeshurën e tij (ishte e vrazhdë të qeshësh kur dikush tjetër është në humor të keq, tha i fejuari). Menjëherë pas kësaj, ai u përball me Jakobin për përdorimin e thikës së tij të kuzhinës. Jacob bëri një shaka që u keqinterpretua si kërcënim dhe i fejuari i Natashës ishte gati të thërriste policët përpara se Natasha të arrinte të qetësonte gjërat. Menjëherë pas kësaj, Natasha dhe i fejuari i saj u shpërngulën. Një muaj më pas, ata e ndërprenë fejesën.

Natasha nuk flet më me Jakobin.

Jakobi nuk fajëson racionalitetin për atë që ndodhi. Nëse ai do t’i kishte kuptuar më herët parimet e tij, do t’i shpëtonte grindjet, më tha ai. Në fakt, Jacob tani beson se ai ra viktimë e paragjykimeve njohëse, një mëkat kardinal i racionalitetit, duke supozuar se njerëzit e tjerë mendonin në të njëjtën mënyrë si ai.

Në një moment, para ndarjes së tyre, Jacob sugjeroi që Natasha të provonte qasjen e tij ndaj kontrollit emocional. Ajo u përgjigj: “Është e pamundur”. Ajo mendonte se emocionet mund të shtypeshin, por kurrë nuk rikonfiguroheshin. Për më tepër, ndjenjat e papërpunuara – të çrregullta, mbresëlënëse, shpesh kokëforta – ishin në fakt udhërrëfyes të dobishëm për të bërë zgjedhje në dashuri. Natasha nuk besonte se romanca mund të hakohej ndonjëherë nga Jacob ose dikush tjetër.

Sot, Jakobi përpiqet të mbetet i vetëdijshëm se cilat nga emocionet e tij përmbajnë informacione të dobishme. Ato janë një tjetër pikë e të dhënave për t’u marrë parasysh. “Nëse gjithçka që ju intereson është të formoni besime të vërteta për botën, të dëgjoni dhe të kuptoni emocionet tuaja është një pjesë e madhe e saj, sepse gjithçka që keni është truri juaj. Dhe një pjesë e madhe e asaj që bën truri juaj është që ju bën të ndjeni gjëra.”

“Dashuria është ende misterioze. Seksi është misterioz”, përfundoi ai. “Unë thjesht po përpiqem të ndriçoj një dritë të vogël në errësirë”. Burimi: The Economist/ Përshtati: Gazeta Si