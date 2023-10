Gjurmët antike të njerëzve në Nju Meksiko, 10 mijë vite më të vjetra nga sa mendohej!

Disa gjurmë njerëzish të gjetur në Nju Meksiko dyshohet të jenë akoma më shumë të lashta nga sa mendonin fillimisht shkencëtarët. Më konkretisht, gjurmët e gjetura datojnë më shumë se 20 mijë vite më parë.

Në vitin 2021, arkeologët amerikanë dhe britanikë vlerësuan disa gjurmë të gjetura në Parkun Kombëtar të Rërës së Bardhë në Nju Meksiko.

Sipas këtij vlerësimi, gjurmët mund të ishin 21-23 mijë vjeçare. Kjo sugjeronte se disa nga evidencat më të hershme të aktivitetit njerëzor në Amerika kanë qenë 10 mijë vite më të hershme nga sa mendohej fillimisht.

Megjithatë, disa shkencëtarë mbetën skeptikë. Por, një studim pasues, i publikuar të enjten në revistën Science i konfirmoi këto zbulime të analizuara me datimi me radiokarbon. Me këtë metodë mund të ekzaminohen mbetje njerëzore 60,000-vjeçare.

Kujtojmë se Homo Sapiensi jetoi në Afrikë mbi 300,000 vjet më parë dhe më vonë migroi në të gjithë globin.

Shkencëtarët besojnë se speciet tona hynë në Amerikën e Veriut nga Azia duke ecur nëpër një urë tokësore që dikur lidhte Siberinë me Alaskën.

Gjurmët, të cilat janë të sheshta, një shenjë e mundshme që njerëzit lëviznin zbathur, zbulojnë më shumë sesa thjesht një datë, thanë studiuesit.

Ato ofrojnë një paraqitje të shkurtër të asaj se si ishte jeta gjatë epokës së Paleolitit të Epërm, e cila filloi rreth 40,000 vjet më parë.

j.l./ dita