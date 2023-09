Gjykata e Lartë nuk pranon rekursin e Lefter Allës, ish-kryebashkiaku i Bulqizës mbetet në qeli

Gjykata e Lartë ka vendosur mospranim të rekursit për ndryshim të masës së sigurisë për ish-kryebashkiakun e Bulqizës, Lefter Alla.

Kujtojmë se Alla është marrë i pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre.

Bëhet fjalë për tenderin për reabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në një nga lagjet në Bulqizë.

Alla u arrestua për abuzim me një tender me vlerë mbi 2.8 milionë euro, me akuzën e “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.