Gogoli i Adriatikut!

“Leja” kushtetuese ndaj marrëveshjes Meloni-Rama nuk e shndërron atë në ndonjë arritje për qeverinë që të mburret, pale fitojë pikë me të. Ajo, sado propagandë e tam-tame, ka probleme kombëtare, politike, sociale, etike etj, pafund.

E bëri si lopa!

Me të qeveria e bëri si lopa. Këtej përmënd popullaritetin e imazhin e vëndit në botë me komplekset e bumin turistik, këtej e nëpërkëmb atë me profilin e një vëndi që lejon kampe refugjatësh fatkeq!

Ajo ndoshta nuk cënon sovranitetin por padyshim prek interesin kombëtar sepse krijon rrëmujë imazhi e krijon emër të keq duke mbivendosur mbi profilin e një vëndi të NATO-s e në udhë e sipër drejt BE, një profil të “gogolit” apo vëndit të “keq” me të cilin synohet të trëmben, ndalohen e sikterrosen lëvizjet migratore drejt BE!

Kjo marrëveshje dëshmoi sërisht arrogancën, arbitraritetin e karshillëkun tipik të politikës shqiptare ndaj qytetarit. I pari i qeverisë, si dje edhe sot, ndjehet i plotfuqishëm e konsideron karriken e pushtetit si “llambën” e Aladinit duke përmbushur çdo tekë sepse politika, institucionet, pale qytetari, merren të mirëqënë e pas 2008 vota nuk i trëmb më sepse dalin pas çdo zgjedhjeje gjithnjë si tapa mbi ujë!

Sa shumë për bujën e turistes Meloni verën që shkoi. Menduam se u bë deti kos e uruam pastë këmbën e mbarë se turistë të tillë vlejnë sa miliona por koha tregoi se nuk erdhi për plazh se diell ka boll edhe matanë.

Marrëveshja mund të ketë edhe ndikim shoqëror. Jo thjesht se hodhi një tjetër mollë sherri politik mes nesh por dhe sepse do të krijojë një realitet e ballafaqim të panjohur e të stisur nga lart. Një ballafaqim ky mes vlerash e kulturash të shumëllojshme të bartura nga individë që sillen këtej me pahir nga të tretë dhe vlerave dhe mikpritjes tradicionale shqiptare ndaj të huajve që duan të vijnë e ndërtojnë jetën në Shqipëri apo atyre që u bie rruga këtej për kuturisjen drejt perëndimit.

Kjo marrëveshje ngërthen edhe probleme etike e morali njerëzor që kanë të bëjnë me dallimin mes respektit të aspiratës e së drejtës së refugjatit për një jetë të sigurtë dhe dërgimit në kampe izolimi tjetërkund.

Italia e madhe, mbarë BE njihen si etalon humanizmi e kushdo që ka në rrezik jetën në vëndin e tij për shkak edhe të gjeopolitikave të gabuara të perëndimit, ngutet të shkojë atje. Kjo “parajsë” tokësore i ka edhe mjetet të përballojë lëvizjet migratore, edhe hapësirat për t’i strehuar ata si njerëz deri në përpunimin e aplikimit të tyre për azil, edhe mundësitë për të nisur mbrapsht ata që abuzojnë me sistemin dhe nuk ka nevojë për të tretë!

Kjo marrëveshje jo njerëzore që ndan e denigron njerëzit në det duke i gremisur me pahir tjetërkund është një preçedent negativ që mund të kopjohet nga vënde të tjera të BE me të tretë të tjerë, argument më tej për debatin Ruanda në Mbretërinë e Bashkuar etj duke vënë në pikpyetje plot gjëra në perëndim.

Buja e kësaj marrëveshje në botë nuk është ajo që do të donim për emrin e Shqipërisë.

Nuk po hapim dyert për fatkeq që u ra rruga këtej, rasti afgan etj por po ngremë në interes të të tretëve, kamp “gogol” për të shnxitur kuturisjet e refugjatëve që guxojnë të ëndërrojnë jetë pa frikë sikundër plot mes nesh në vitet 90.

Shqipëria është vënd mikpritës pa dallim e pa paragjykim ndaj kujtdo në nevojë por realiteti i një kampi të rrethuar që mbushet nga Italia me njerëz të pafat, nuk ka gjë të përbashkët me humanizmin dhe në këtë degradim marrim barrën e turpit edhe ne.

Edi unë!

Rama mund të rrjeshtojë apo jo plot arsye që pranoi këtë marrëveshje por ai është përfaqësues i të gjithë qytetarëve dhe vendime të tilla meritojnë më së paku edhe një rast për Këshillim Kombëtar si tifoz që është i tij!

Deri më dje politika shqiptare theksonte se nuk do të pranonte sugjerime për kampe refugjatësh nga asnjë vënd ndonse disa vënde kanë bërë vërtet shumë për çështjen shqiptare në rajon dhe Kosova është shëmbulli më kuptimplotë.

Italia nuk ka pse bën dallim. Mund të ketë plot merita në rrugëtimin e shtetit shqiptar sikurse ka dhe plot anë të errta, mbi të gjithat luftrat pushtuese, një prej të cilave na la peshqesh edhe Ligjin e Luftës me grekun që mbetet ende kapak i rëndë mbi çështjen Çame në Arbërinë e jugut. Por ndërkohë edhe prej nesh kombi matanë detit vetëm mirë ka parë nga epoka e Kastriotit tek strehimi i mijra ushtarëve italianë pas kapitullimit, deri në ditët tona kur Italia na u gjënd pranë me Pelikanin e ne, sipas mundësive, gjatë pandemisë Covid etj që konfirmojnë marrëdhëniet tona speciale bazuar në vlera morale e humane.

Mbase çdo kryeministër shqiptar sot nuk do të mund t’a refuzonte këtë marrëveshje por kjo nuk e bën atë të mirë dhe sigurisht që nuk na bën të ndjehemi më mirë si shoqëri. Interesi e dinjiteti kombëtar është mbi atë të ditës politik e partiak ndaj dhe para se të përshëndetet, përgëzohet apo deri justifikohet kjo marrëveshje nga syresh, le të supozojnë për një çast sikur t’a kishte bërë Berisha atë. Do të mendonin po njëlloj!

Ky pranim i rradhës, kjo përzjerje servilizmi ndaj botës e arrogance e karshillëku ndaj popullit të vet, është sot fatalisht rutina e qeverisjes tek ne që me sa duket do të vazhdojë gjatë sepse i lamë dhe u mësuan me të dhe tashmë kanë edhe perëndimin pas!

