Greqia nën panikun e rikthimit të virusit SARS-COVID-2!

Në Greqi ka një rritje të konsiderueshme të rasteve të reja me Covid. Sipas buletinit të Organizatës Kombëtare të Shëndetit Publik, të cilit i referohet “Kathimerini”, për periudhën 24-30 korrik, numri i rasteve të konfirmuara me SARS-CoV-2 është rritur në krahasim me javën e kaluar.

Javën e kaluar në spital janë shtruar 321 pacientë pozitivë e Covid, një rritje kjo 41% më shumë krahasuar me mesataren e pranimeve javore gjatë katër javëve të fundit.

Megjithëse vihet re një rënie e numrit të pacientëve që përfundojnë në intubim, aktualisht janë 16 raste të tilla në spitalet greke.

Numri i fataliteteve ka arritur në 24. Mosha mesatare e tyre ishte 87.5 vjeç. Mostrat javore të ngarkesave virale në ujërat e zeza urbane treguan një rritje të SARS-CoV-2 në tetë nga 10 rajonet e kontrolluara. Rritja e rasteve të reja përkon me kulmin e sezonit turistik në Greqi.