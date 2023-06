Gruaja e “El Chapo” lirohet nga burgu

Gruaja e mbretit meksikan të kokainës, Joaquin “El Chapo” Guzman, është zhvendosur nga burgu federal në izolim në komunitet, konfirmoi Byroja e Burgjeve për CBS News.

Emma Coronel Aispuro u transferua më 30 maj 2023, nga FMC Carswell në Teksas në izolimin e komunitetit të mbikëqyrur nga Long Beach Residential Reentry Management në Kaliforni, tha një zëdhënës.

Mbyllja në komunitet ndodh ose në një shtëpi në gjysmë të rrugës ose në izolim në shtëpi, ngjashëm me arrestin shtëpiak në të cilin një person duhet të qëndrojë brenda shtëpisë së tij. Lëvizjet mund të monitorohen nga një byzylyk GPS dhe izolimi në shtëpi është zakonisht për të burgosurit në 12-18 muajt e fundit të një dënimi federal.

Coronel Aispuro është planifikuar të lirohet në mes të shtatorit, sipas Byrosë së Burgjeve. Coronel Aispuro u dënua në vitin 2021 me tre vjet për rolin e saj në perandorinë kriminale miliarda dollarëshe të burrit të saj. Ajo i kishte kërkuar gjykatësit në atë kohë një dënim që do t’i lejonte të shikonte vajzat e saj binjake 9-vjeçare të rriten.

Ish-mbretëresha e bukurisë dhe shtetasja e dyfishtë SHBA-Meksikë u arrestua në vitin 2021 jashtë aeroportit Dulles në Uashington D.C. Prokurorët thanë se ajo komplotoi me djemtë e Guzman për të koordinuar depërtimin e tij nga burgu në vitin 2015 përmes një tuneli të përpunuar nëntokësor një milje të gjatë. Ajo gjithashtu ka përfituar nga aktivitetet e tij kriminale përmes prokurorëve të martesës së tyre.

Ajo u deklarua fajtore për komplot me dashje për shpërndarjen e heroinës, kokainës, marihuanës dhe metamfetaminës. Ajo u deklarua gjithashtu fajtore për një akuzë konspirative për pastrim parash dhe për përfshirje në transaksione me një trafikant të huaj narkotikësh.

Pas një gjyqi gjashtë mujor, Guzman u shpall fajtor për 10 akuza penale që lidhen me drejtimin e perandorisë së tij të dhunshme. Ai u dënua me burgim të përjetshëm plus 30 vjet. Ai po vuan kohën e tij në burgun famëkeq federal të Shteteve të Bashkuara në Firence, një burg supermax në Kolorado.