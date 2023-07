Hakmarrje? Vuçiç: Po shqyrtojmë të shpallim organizatë terroriste Policinë e Kosovës

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç pretendon se të drejtat e serbëve po shkelen në Kosovë nga qeveria e Albin Kurtit. Në një mesazh publik, kreu i shtetit serb ka deklaruar se një pjesë e ndërkombëtareve po mbështesin qëndrimet e qeverisë Kurti në dëm, sipas tij, të banorëve serbë që jetojnë në Kosovë.

Presidenti serb tha se çështja e Kosovës do të ngrihet në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas Vuçiç OKB duhet të mbajë një seancë urgjente për të diskutuar çështje që lidhen me serbët. Ai u shpreh se do të zhvillojë një bisedë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s për të folur konkretisht për sigurinë e serbëve.

Duke komentuar tensionet në veri të Kosovës, Vuçiç deklaroi se ai ka bërë çdo përpjekje të mundshme që situata të shkojë drejt normalizimit.

Lidhur me shpalljen organizata terroriste të dy grupimeve në veri, Vuçiç tha se do të marrë në konsideratë kërkesën e Listës Serbe për shpalljen e njësive speciale të Policisë së Kosovës organizatë terroriste.

Presidenti serb tha se gjatë 15 ditëve të ardhshme do të ketë vendime të rëndësishme, për të cilat do të informohen dhe partnerët ndërkombëtarë të Serbisë.

o.j/dita