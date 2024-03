Haley mposht Trump në Uashington, gruaja e parë që fiton një zgjedhje paraprake republikane

Nikki Haley ka mundur Donald Trumpin në zgjedhjet paraprake republikane në Uashington DC. Kjo është fitorja e saj e parë ndaj ish-presidentit në fushatën e vitit 2024 për t’u bërë kandidate presidenciale republikane.

Haley, një ish-ambasadore e SHBA-së në OKB, fitoi 62.9% të votave, ndërsa Trump 33.2%. Ajo humbi në Karolinën e Jugut, shtetin e saj të lindjes. Haley është gruaja e parë që fiton një zgjedhje paraprake republikane në historinë e SHBA, shkruan BBC.

Trump megjithatë ka një epërsi të madhe ndaj Haley dhe ka të ngjarë të përballet me Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit. Haley do të presë të 19 delegatët republikanë që ishin në pritje në Uashington DC, duke i dhënë asaj 43 delegatë në mbarë vendin – shumë më pak se 247 të zotit Trump. Fitorja e Haley shihet si një fitore kryesisht simbolike, pasi kryeqyteti është një juridiksion shumë i prirur nga demokratët, me vetëm rreth 23,000 republikanë të regjistruar në qytet.

Zëdhënësja kombëtare e fushatës së zonjës Haley, Olivia Perez-Cubas tha: “nuk është për t’u habitur që republikanët më të afërt me mosfunksionimin e Uashingtonit po refuzojnë Donald Trump dhe gjithë kaosin e tij”.

Trump ka dominuar çdo primar shteti ose grup parlamentar deri më tani në fushatën republikane dhe është gati të fitojë më shumë delegatë këtë javë, kur votuesit në 15 shtete dhe një territor amerikan do të emërojnë kandidatin e tyre. Është dita më e madhe e konkurseve të emërimit, me mbështetjen e 874 delegatëve republikanë në lojë.

j.l./ dita