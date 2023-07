“Shumë dashuri për të gjithë ju”, lexohet testamenti i Berlusconit, ja si e ndau pasurinë e tij

Me një qarkullim të filialeve ose kompanive në pronësi të madhe mbi pesë miliardë dhe rreth 20.000 punonjës gjithsej, padyshim që Fininvest është në qendër të teastamentit. Çështja mbetet ndarja e 61% e pronës familjare që zotërohej drejtpërdrejt nga Silvio Berlusconi. Nëse e treta “legjitime” e kësaj kuote do t’u caktohej në pjesë të barabarta pesë fëmijëve, shumica do t’u referohej Barbarës, Eleonora dhe Luigi, që kishte me Veronica Lario. Nga ana tjetër, nëse kjo pjesë vendimtare do të drejtohej drejt Marinës dhe Pier Silvios, ata do të kishin kontrollin. Zgjidhja do të ishte gjetur në një rrugë të mesme, me detyra përfundimtare që nuk do të ndryshonin shumë ekuilibrin mes dy pjesëve të familjes, por me një formulë menaxhimi që do të kërkonte një konsensus të gjerë për çdo operacion të jashtëzakonshëm. Është një rol i treguar konkretisht për Marinën, presidente e Fininvest.