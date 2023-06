Hëna është e favorshme dhe ju lejon të përjetoni emocione të forta, horoskopi për sot

Dashi

Gjatë ditës së enjte, në këtë ditë yjet na këshillojnë të shohim përpara dhe t’i lëmë historitë që duket se nuk po shkojnë askund. Në punë ka shumë angazhime por nëse menaxhohen mirë mund të sjellin kënaqësi të madhe.

Demi

Të enjten ana juaj emocionale është intensive, por mbetet e fshehur. Dhe kur rishfaqet është shumë e parakohshme dhe nuk dini si ta mbani me ritmin e duhur. Është koha për të transformuar anën tuaj të fshehur dhe për ta nxjerrë atë hije në dritë.

Binjakët

Përfitoni nga dhurata juaj e madhe të enjten. Për të komunikuar dhe shprehur veten dhe mbi të gjitha për të përdorur ndjeshmërinë tuaj të madhe krijuese. Është koha të njihni anën më të gjithanshme të brendshme tuaj dhe të jeni në gjendje t’ua tregoni ato të tjerëve.

Gaforrja

Ky është një qiell që favorizon marrëdhëniet dhe hëna në shenjë ndihmon nga ky këndvështrim. Në punë ka nervozizëm dhe ndoshta, ndiheni pak nën presion. Përpiquni të shkëputeni nga priza, më 2 qershor ju pret një fundjavë e gjatë, në të cilën mund të shfrytëzoni rastin për të rimbushur bateritë.

Luani

Të enjten ka diçka për të sqaruar në dashuri, ndaj shfrytëzojeni këtë ditë për të thënë atë që mendoni për partnerin tuaj. Ka pak rrëmujë në punë, por shumë shpejt do të arrini ta përfundoni atë projekt të rëndësishëm.

Virgjëresha

Ju duhet të përfitoni nga kjo ditë për të përjetuar disa emocione të reja dashurie. Në punë, nëse tashmë keni një aktivitet në zhvillim, do të arrini suksese të mëdha. Mund të ketë shpërblime të mëdha, veçanërisht për ata që kërkojnë një punë të re ose për ata që kërkojnë të promovohen.

Peshorja

Të enjten ka disa dyshime për dashurinë dhe duhet të prisni datën 23 të muajit për të pasur pak më shumë qetësi. Shumë gjëra kanë ndryshuar në punë, por jini të lumtur për këtë.

Akrepi

Të enjten dita e parë e muajit qershor është mjaft nervoze nga pikëpamja e dashurisë, bëni kujdes. Në punë, nëse keni një propozim për të bërë, bëjeni por me shumë kujdes.

Shigjetari

Do të jeni në një situatë shumë më të qetë në dashuri dhe ndjenjat do të favorizohen edhe më shumë gjatë fundjavës. Në punë, të gjitha projektet e reja që kanë mbetur të papërfunduara deri më tani do të mund të bëhen realitet.

Bricjapi

Gjatë ditës së enjte nëse jeni beqarë, mund të keni grumbulluar dhimbje, por duhet të mësoni të shikoni përpara. Në punë keni shumë dyshime, por kjo është koha për të zgjedhur drejtimin.

Ujori

Të enjten ka shumë gjëra për të sqaruar në marrëdhënien tuaj, ndaj përfitoni nga rasti për të biseduar me partnerin tuaj. Në punë ka Saturn disonant që ngacmon por nuk duhet të dorëzoheni.

Peshqit

Hëna është e favorshme dhe ju lejon të përjetoni emocione të forta. Në punë ju vazhduat drejtpërdrejt në rrugën tuaj, duke ditur më mirë se kushdo tjetër se çfarë dëshironi për veten tuaj. Dhe vetëm atëherë mund ta merrni dhe të shpresoni për diçka të veçantë.