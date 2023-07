Hiqen kontrollet e dyfishta, nga sot në “Qafë Thanë” do të punohet me një sportel

Nga sot në pikën kufitare në “Qafe Thanë” mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë do ketë vetëm një sportel.

Ai do të jetë i përbashkët dhe në këtë mënyrë do u kursehet kohë qytetarëve, pasi do kryejnë vetëm një kontroll.

Ceremonia e hapjes së sportelit të përbashkët, do zhvillohet sot në orën 11:00 me pjesëmarrjen e kryeministrave të dy vendeve.

Kjo është një ndër nismat rajonale që lehtëson lëvizjen në Ballkan.

Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria po punojnë për ndërtimin e korridorit 8 një vepër që përfshin një autostradë, e cila do të zhvilloje më tej marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve.

p.k\dita