Historia e pabesueshme e Youtuberit, u kafshua nga 200 gjarpërinj dhe është ende gjallë! Gjaku i tij do shërojë mijëra njerëz (VIDEO)

Gjaku i rrjedh parakrahëve, ndërsa buzëqesh dhe flet me kamerën. Ai sapo është kafshuar nga një nga gjarpërinjtë më vdekjeprurës në botë, një mamba e zezë, por Tim Friede, një YouTuber në Wisconsin, nuk i intereson. Edhe nëse janë dy kafshime, domethënë mjaftojnë për të të vrarë disa herë. “Me mambën e zezë është një dhimbje e menjëhershme. Është si të thumbohen nga një mijë bletë. Bletët mund të kenë një ose dy miligramë helm, por një pickim mamba mund të përmbajë 300 deri në 500 miligramë”, shpjegoi ky burrë 51-vjeçar. BBC vjet që është kafshuar më shumë se 200 herë në 20 vitet e fundit, pa llogaritur 700 herët që helmi është injektuar drejtpërdrejt gradualisht për të zhvilluar antitrupa.

Qëllimi i Timit ishte, me fjalët e tij, të kapërcejë frikën e tij torturuese për t’u kafshuar nga një gjarpër helmues dhe në këtë proces, të ndihmojë në kërkimin për të gjetur një antidot universal për kafshimin e gjarprit. Sigurisht, faturimi në kanalin e tij në YouTube me video që janë një vetëvrasje e vërtetë online. Në total, amerikani ishte në prag të vdekjes 12 herë. “Nuk e bëra për të bërë video në YouTube, doja të shpëtoja jetë dhe të bëja një ndryshim. Unë përdora YouTube vetëm për të gjetur mjekët me të cilët punoj tani. Ishte një bast i madh. Dhe funksionoi”, i përgjigjet ai.

“Nëse nuk jeni plotësisht imun ndaj helmit të një gjarpri si një mamba e zezë, kjo mund të ndikojë në sistemin tuaj nervor periferik. Që do të thotë se diafragma juaj kapet dhe nuk mund të merrni frymë, sytë tuaj mbyllen dhe nuk mund të flisni dhe ngadalë paralizohesh. Nuk ndikon në sistemin nervor qendror, kështu që mund të mendojë akoma derisa të vdesësh”, thotë Tim, i cili ka zgjedhur gjarpërinjtë e tij pikërisht sepse ata janë më vdekjeprurësit në mesin e 200 specieve helmuese që ekzistojnë: “Unë nuk kam përdorur të gjitha llojet e gjarpërinjve helmues në planet. Zgjodha ato që mund të të vrasin më shpejt”, shton ai. Sido që të jetë, teknika e Youtuberit për të lënë veten të kafshohet ose duke i injektuar vetes sasi të vogla helmi ka funksionuar deri tani. Një vepër që ka tërhequr vëmendjen e specialistëve.

“Ajo që bëri Tim ishte e jashtëzakonshme, por është e rrezikshme dhe nuk do t’ia rekomandoja kurrë askujt,” shpjegon imunologu Jacob Glanville, i cili ka lënë punën e tij në kompaninë shumëkombëshe Pfizer për të punuar me Friede, në zhvillimin e një antidoti. Për ta bërë këtë, shkencëtari ka përdorur gjakun e Youtuberit, i cili me sa duket përmban dy herë më shumë antitrupa kundër helmit, se gjaku i secilit prej nesh. Problemi është se teknikat e tij, ajo e ekspozimit të një qenieje njerëzore ndaj helmit dhe shfrytëzimit të tij për të klonuar qelizat e tij, po ngjallin kritika të mëdha në komunitetin shkencor.

“Ne i jemi qasur bioetikës me shumë kujdes. Ne përdorim një model të ngjashëm që përdoret kur studiojmë subjekte me rrezik të lartë të ekspozimit ndaj gjërave të tjera si lëndimet në punë, HIV, etj.”, përgjigjet Glanville, i cili shpreson të ketë rezultate në afatmesme. Nga ana e tij, Tim u beson plotësisht metodave të tij dhe justifikon atë që shumë refuzojnë të pranojnë: “Ka një qëllim pas ekstremizmit tim: i vendosa vetes synimin për të gjetur një antidot universal të përballueshëm”. Vetëm koha do të tregojë nëse Tim i mbijeton betejës së tij të 13-të me helmin dhe nëse çmenduria e tij e dukshme shpërblehet, kjo mund të ndihmojë në shpëtimin e 81,000 dhe 138,000 njerëzve çdo vit. Ndoshta është i çmendur, ndoshta jo, por nëse ia del, do të jetë një gjeni. /A.Q/