Historia tragjike e anijes italiane “Citta de Genova” që shpërtheu në brigjet e Sazanit, si humbën jetën 173 anëtarë të bordit

Studiuesi Auron Tare ka sjellë në vëmendje fatin tragjik të anijes italiane Citta de Genova e cila shpërtheu në flakë në brigjet e ishullit të Sazanit më 20/01/1943. Tare rrëfen se të vdekurit nga qyteti i Genovas ishin 173, duke përfshirë 58 anëtarë të ekuipazhit ushtarak (4 oficerë, 16 nënoficerë dhe 38 midis nënshefave dhe marinarëve) dhe 71 të burgosur grekë.

Sipas Tares ekspeditat nënujore shqiptaro-amerikane duhet të jenë më intensive pasi në vitin 2018 nga kërkimet u gjetën rrënoja që i përkasin Citta de Genova në mënyrë qe të bëhen identifikimet dhe kjo ngjarje të identifikohen plotësisht.

“Më 20/01/1943 anija italiane Citta de Genova u largua nga porti i Patrës me 490 persona: 132 anëtarë ekuipazhi, 200 ushtarë italianë dhe 158 robër lufte greke (në bord kishte edhe dy të burgosur nga Zelanda e Re: Kapiteni JL Harrison dhe Korporal. FIA Ëoollams). Ndër të burgosurit grekë ishte edhe koloneli i famshëm Konstantinos Davakis, i konsideruar hero në Greqi për rolin e tij në betejën fitimtare të Pindit kundër forcave italiane të kapura nga italianët gjatë luftimeve. 21/Janar/1943 Teksa anija ndodhej pranë ishullit të Sazanit pak km larg Gjirit të Vlorës, në Shqipëri u dëgjua një shpërthim i fortë dhe anija ishte në flakë. Kapiteni italian Vivaldi Pasqua urdhëroi që anija të braktisej dhe varkat u ulën menjëherë. Megjithatë, nëndetësja britanike Tigris, e cila po vëzhgonte aty pranë, lëshoi ​​një silur tjetër dhe Citta di Genova filloi të fundosej menjëherë. Kapiteni i saj Pasqua ishte një nga të parët që u zhduk përgjithmonë. shumë të mbijetuar po përpiqeshin të largoheshin me not nga anija. Një nga varkat e vogla arriti në ishullin e Sazanit ku ishte ankoruar një anije italiane Aeolus. Sipas të dhënave ushtarake italiane, të vdekurit nga qyteti i Genovas ishin 173, duke përfshirë 58 anëtarë të ekuipazhit ushtarak (4 oficerë, 16 nënoficerë dhe 38 midis nënshefave dhe marinarëve) dhe 71 të burgosur grekë (përfshirë 5 kolonë, 2 nënkolonelë, 9 majorë, 13 kapiten, 14 nënkolonelë dhe 25 toger të dytë); mes këtyre të fundit edhe kolonel Davakis.

Në vitin 2018, ekspeditat nënujore shqiptaro-amerikane pranë ishullit të Sazanit, hasën gjatë kërkimit me shumë rreze një rrënoja të madhe. Kërkimi ROV u krye në rrënojat, por për faktin se nëse kjo rrënoja është Citta di Genova, do të konsiderojë një varrezë ushtarake pa objekte ku mund të rikuperohen për të identifikuar rrënojat 100%. Kërkohen kërkime të mëtejshme për identifikimin.