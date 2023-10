HOROSKOPI/ Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Do e ndani këtë dite ndërmjet partnerit dhe familjareve tuaj te dashur. Ai qe keni ne krah do tregohet i kuptueshëm dhe nuk do mërzitet me ju. Nëse jeni beqare, do luani rolin e princeshës joshëse dhe sensuale. Te shumte do jene personat qe do kërkojnë t’iu bëjnë për vete. Ne planin financiar do i zgjidhni te gjitha problemet qe iu kishin dale me pare.

Demi

Edhe nëse kohet e fundit keni kaluar disa vështirësi ne jetën tuaj ne çift, atmosfera sot nuk do jete e ftohte. Përkundrazi do flisni hapur me partneri dhe do zgjidhni çdo problem. Beqaret do kalojnë një dite romaneske dhe te mbushur me takime entuziazmuese. Ne planin financiar duhet te hiqni disa para mënjanë ne mënyrë qe te siguroni edhe te ardhmen.

Binjaket

Kujdes mos e tradhtoni atë qe keni ne krah gjate kësaj dite sepse do shkatërroni gjithë atë qe keni ndërtuar deri me sot. Te shembesh gjithçka është e thjeshte, por te rindërtosh është dyfish e vështirë. Beqaret do kenë veçse dashuri platonike, asgjë me tepër sesa aq. Me financat duhet te vazhdoni te tregoheni te matur. Nuk është ende koha për investime te mëdha.

Gaforrja

Ndikimi i Venusit ne jetën sentimentale te çifteve do jete shume i madh gjate kësaj dite. Ai nuk do iu lejoje te joshni dike tjetër qe nuk është partneri dhe do iu nxite te tregoheni besnike. Beqaret me shume gjase do fillojnë një histori te bukur dashurie. Ne planin financiar nuk do keni për çfarë te shqetësoheni sepse çdo gjë do shkoje me se miri.

Luani

Duhet ta toleroni me tepe rate qe keni ne krah gjate kësaj dite dhe jo te tregoheni kokëfortë për gjithçka. Vetëm ne këtë mënyrë lidhja juaj do vazhdoje rrugën e duhur. Beqaret do vazhdojnë te kërkojnë personin e përshtatshëm, pasi ata qe kane takuar kohet e fundit nuk ua mbushin shume mendjen. Nëse kryeni shpenzime marramendëse financat nuk do jene aspak te mira.

Virgjeresha

Marrëdhënia me partnerin do bazohet tek mirëqenia dhe mirëkuptimi gjate kësaj dite. Do dini te tregoheni te duruar dhe ta kuptoni për gjithçka atë qe keni ne krah. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri, kështu qe duhet ende te presin. Konfigurimi i yjeve do jete i përshtatshëm për sektorin e financave, megjithatë nuk duhet ende te merrni vendime te mëdha.

Peshorja

Pasi keni shpenzuar shume kohe dhe mund për te vendosur harmoninë ne jetën tuaj ne çift, sot do merrni shpërblimin e merituar. Marrëdhënia me partnerin do jete e mrekullueshme. Beqaret do dëshirojnë te jetojnë vetëm dhe nuk do kërkojnë dashurinë. Financat nuk do jene ashtu si duhet edhe për shkak te disa borxheve qe keni për te paguar. Kujdes!

Akrepi

Dite konfliktuale kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do tregohet shume i rrepte dhe ju nga ana tjetër nuk do duroni dot asnjë kritike te tij. Kujdes sepse ne disa momente situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Beqaret do njohin një person interesant gjate një mbledhjeje pune. Problemet financiare me ne fund do zgjidhen dhe te paktën ne këtë sektor do jeni te qete.

Shigjetari

Jeta sentimentale e çifteve do ketë goxha përmirësime gjate kësaj dite. Do kaloni me shume kohe me partnerin tuaj dhe do keni mundësi te flisni hapur me te. Beqaret do pëlqejnë se tepërmi te afërmin e një mikut te tyre te ngushte. Mos keni turp ta shprehni me fjale atë qe do ndjeni. Planetët do iu ndihmojnë ne planin financiar qe ju ta përmirësoni sa me shpejt situatën.

Bricjapi

Lidhja juaj ne çift do përmirësohet mjaft gjate kësaj dite. Te dy do toleroni me tepër se me pare dhe do i zgjidhni me qetësi problemet qe mund t’iu dalin. Beqaret do kenë shume sukses ne dashuri dhe do krijojnë shume shpejt një lidhje serioze. Ne planin financiar duhet te tregoheni akoma me realiste dhe te mos shpenzoni pa u menduar. Do i hapnit telashe vetes.

Ujori

Ndikimi i yjeve do jete me pozitiv sesa ju mendonit për jetën ne çift. Do kuptoheni me se miri me partnerin dhe nuk do hidhni asnjë hap pa u këshilluar me pare te dy. Beqaret do i japin shume rëndësi miqësisë sot dhe nuk do e kenë mendjen te kërkojnë dike. Financat do jene te mira, prandaj përfitoni te shlyeni borxhet qe keni. Ka kohe për te kryer investime.

Peshqit

Do luani shume me ndjenjat e atij qe keni ne krah sot dhe kjo, pa e kuptuar se me shume dem do i bëni vetes suaj. Durimi i tij e ka një kufi dhe vendimet qe ai mund te marre do jene te dhimbshme. Beqaret do kenë disa takime interesante, por do jene te pavendosur për t’i çuar me tej. Ne planin financiar prisni derisa te ardhurat te stabilizohen para se te kryeni investime.