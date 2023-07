Horoskopi, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ka një tension që ndikon në marrëdhënien tuaj me të tjerët. Po përpiqeni të gjeni një qetësi shpirtërore, e cila do të jetë e dobishme për rifillimin e marrëdhënieve me njerëzit që i doni vërtet. Këtë të mërkurë do të duhet të jemi të kujdesshëm në dashuri sepse kjo nuk do të jetë dita e duhur për të përballuar problemet e zemrës.

Demi

Ju i keni idetë mjaft të qarta, veçanërisht për sa i përket vendimeve që duhet të merren. Në këtë periudhë jeni duke menduar nëse do të ndryshoni apo jo jetën tuaj profesionale. Në dashuri ka disa diskutime, kujdes të mos debatoni shumë. Për sa i përket punës, do të ishte më mirë të mos qëndroni në vend.

Binjakët

Ju pret një ditë që nxit marrëdhëniet personale. Për beqarët mund të jetë një moment i rëndësishëm për të bërë takime të reja. Në dashuri do të ishte më mirë të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë dhe të veproni në përputhje me rrethanat.

Gaforrja

Këto 24 orët e ardhshme do të jenë një kohë e rëndësishme përsa i përket dashurisë dhe ndjenjave. Ndiheni shumë të fortë dhe kjo do të thotë se do të arrini të kapërceni situata të vështira. Në dashuri është Hëna që mbron kështu që ju mund të përballoni gjithçka me pjekuri të madhe.

Luani

Këtë të mërkurë mund të jeni mënjanë. Kjo nuk do t’ju pëlqejë shumë, pasi dëshironi të jeni gjithmonë në qendër të vëmendjes. Sa i përket punës, koha juaj ka ardhur. Ju duhet të shkëlqeni dhe të zbatoni me vendosmëri idetë tuaja. Vendosni objektiva për vjeshtën.

Virgjëresha

Në këtë fazë duhet të përfitoni nga mundësitë që do t’ju paraqiten. Mund të ndjeni vështirësitë e ditëve që sapo kanë kaluar, por në dashuri duhet të përpiqeni të zgjidhni çështjet e pazgjidhura pa u zemëruar shumë. Për sa i përket punës, ka disa ndryshime për t’u përballur, por asgjë e pamundur.

Peshorja

Fillon një periudhë rikuperimi. Ju keni ardhur nga javë në të cilat keni qenë shpesh nën presion. Dikush u përpoq t’ju vërë në vështirësi në punë. Në dashuri duhet të hapni një dialog me partnerin, por pa qenë shumë kritikë dhe argumentues.

Akrepi

Po vjen një ditë paksa nervoze, edhe nëse varet, si gjithmonë, nga ju dhe qëndrimet tuaja. Mos u kapni nga pesimizmi, përndryshe rrezikoni të prishni edhe marrëdhëniet tuaja romantike. Mund të ketë probleme për t’u përballur gjatë këtyre orëve, por mos u shqetësoni shumë.

Shigjetari

Përputhshmëria juaj me të tjerët është në kulmin e saj tani. Megjithëse përshtatshmëria mund të ketë disa ulje dhe ngritje, mos kini frikë. Ekuilibri juaj i brendshëm do t’ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur.

Bricjapi

Kjo nuk është një kohë yjore për shëndetin dhe financat tuaja. Ndoshta duhet të jeni të kujdesshëm që të mos e shtyni veten shumë përtej kufijve tuaj fizikë dhe të përpiqeni të kurseni para aty ku është e mundur.

Ujori

Gjatë orëve të ardhshme do të keni energji të gjallë për t’u shfrytëzuar, por mos lejoni që ana juaj emocionale t’ju çojë në kurth. Shëndeti juaj mund të ketë nevojë për vëmendje.

Peshqit

Fati juaj është shumë i lartë dhe karriera juaj po merr një kthesë interesante. Ndërsa përshtatshmëria është në rënie, mos kini frikë. Fuqia juaj intuitive do t’ju ndihmojë të lundroni nëpër ujërat e turbullta. Kujdes për shëndetin, disa sëmundje të vogla mund t’ju shqetësojnë por asgjë serioze.