HOROSKOPI: Dashuria do të trokasë në derën tuaj, në punë do të duhet më shumë qetësi

Dashi

Të mërkurën dashuria mund të ngrihet edhe falë favorit të hënës, e cila pushon së qeni e kundërt. Në punë është Jupiteri i cili të jep një dorë të mirë dhe do t’ju lejojë të realizoni një projekt të rëndësishëm. Pak nga pak gjithçka bëhet më mirë.

Demi

Të mërkurën ka shumë konfuzion në dashuri që duhet menaxhuar sa më mirë. Në planin profesional na duhet më shumë qetësi, kohët e fundit çdo gjë e keni përballuar me shumë agjitacion.

Binjakët

Këtë muaj dashuria do të trokasë në derën tuaj ndaj bëhuni gati. Në punë, përpara se të bëni zgjedhje të rëndësishme, bisedoni me dikë që keni besim. Vetëm kështu do të mund të merrni vendime të rëndësishme. Do ta shihni që në fund nuk do të pendoheni.

Gaforrja

Të mërkurën mos u nervozoni në dashuri, përpiquni të jeni pak racional. Në punë, me qetësi do të arrini të vazhdoni të gjitha projektet që janë ende pezull. Nga ana tjetër, do të shihni që pak nga pak gjithçka do të përmirësohet. Me pak fjalë, mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Luani

Hëna është përballë kështu që mund të ketë pengesa të vogla në dashuri. Në punë, faza e rikuperimit do të mbërrijë në fund të muajit.

Virgjëresha

Të mërkurën, nëse jeni në çift me dikë nga Akrepi, pasioni në këtë ditë do të jetë nga çatia. Në punë, filloni të bëni plane për të ardhmen. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të arrini gjëra të mëdha. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Peshorja

Në dashuri ka nevojë për më shumë butësi, ndaj mos jini shumë mendjemprehtë, por lëreni veten. Në punë, kushtojini vëmendje daljeve të parave dhe përpiquni të gjeni ekuilibrin e duhur.

Akrepi

Sot Hëna ju mbështet kështu që kushtet për dashurinë janë shumë të mira, tani ju takon ju të bëni lëvizjen e parë. Në punë ka nevojë për të rizbuluar pak gëzim për të bërë.

Shigjetari

Të mërkurën dashuria kthehet për t’ju dhënë emocione të forta dhe në punë qielli ju mbështet dhe do ju lejojë të filloni projekte të reja të suksesshme. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Do të jetë mirë të merrni një kënaqësi të madhe në sektorin tuaj.

Bricjapi

Dashuria po ecën me not, por ki kujdes që të mos biesh përsëri në të njëjtat gabime të së shkuarës. Në punë, kthesa e vërtetë do të vijë nga viti i ardhshëm, tani për tani duhet të jemi të durueshëm. Ndërkohë, bëni përpjekje dhe do të shihni që do të filloni të bini në sy dhe të njiheni.

Ujori

Sot Afërdita do të bëhet sërish e favorshme dhe do të sjellë pak qetësi në jetën tuaj të dashurisë. Në punë keni dëshirë të ndryshoni dhe të filloni diçka të re.

Peshqit

Në dashuri do të arrini shumë shpejt të kapërceni një krizë të vogël të përjetuar në këto ditë të fundit. Në punë jeni pak në ankth për disa projekte të reja por duhet t’i përjetoni gjërat me më shumë qetësi.