Hoteli i Cristiano Ronaldos në Marok ofron strehim për të mbijetuarit nga tërmeti

Një hotel me bazë në Marrakech, në pronësi të Cristiano Ronaldos ka hapur dyert për viktimat e tërmetit në Marok.

Të premten, një tërmet i madh me magnitudë 6.8, goditi rajonin malor të Atlasit të Lartë në Marok, rreth 45 milje nga qyteti i Marrakech.

Deri në mbrëmjen e së shtunës, të paktën 1.305 njerëz kanë vdekur, si pasojë e tërmetit dhe shumë të tjerë janë plagosur ose të zhdukur.

Mes kaosit dhe tragjedisë, një sërë organizatash dhe biznesesh me bazë në Marrakech kanë ofruar ndihmë për të prekurit nga tërmeti.

Një prej tyre është “Pestana CR7 Marrakech”, një hotel në pronësi të yllit portugez Cristiano Ronaldo. Raportet sugjerojnë se hoteli luksoz po ofron strehim për ata që kanë humbur shtëpitë e tyre.

